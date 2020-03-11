رعب كورونا.. سعال سيدة يتسبب في شجار على متن قطار بسيدني.. شاهد

في ظل أزمة تفشي فيروس "كورونا" التي تثير حالة من الذعر على مستوى العالم، تسبب سعال سيدة أثناء تواجدها على متن قطار مزدحم بمدينة "سيدني" الأسترالية في مشادة بينها وبين راكب آخر كان يجلس على مقربة منها، وتصاعدت حدة هذه المشادة شيئًا فشيئا حتى تحولت إلى شجار وإهانات متبادلة بين الطرفين.





ورصدت لقطات مصورة نشرها موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية جانبًا من المشادة.





وشوهدت هذه السيدة في إحدى اللقطات وكان من الواضح أنها تسعل عن قصد في اتجاه الراكب الآخر مباشرة بعد أن طلب منها تغطية فمها أثناء السعال.





وأشارت الصحيفة إلى أن الشاب كان قد انتقد السيدة الجالسة على مقربة منه بسبب عدم تغطية فمها أثناء السعال، لترد هي عليه وقد بدت عليها علامات الانزعاج قائلة إنها لم تفتح فمها عند السعال حتى أنها سعلت داخل فمها، لكن الشاب وصف تصرفها بكونه "مثيرًا للاشمئزاز"، وردت هي عليه بالمثل، ولم تمر بضع لحظات حتى سعلت مرة أخرى في اتجاهه، لكن عن عمد هذه المرة، وهو ما زاد من غضبه وتصاعدت حدة الموقف بينهما.





وظهر الشاب في لقطة وقد كان يقوم بالتقاط صورة للسيدة، وواصل انتقاده لتصرفها قائلًا إنه طلب منها بأدب أن تغطي فمها، لافتًا إلى أن الحكومة نصحت المواطنين بتغطية الفم عند السعال في ظل تفشي الفيروس، لكنها على الرغم من ذلك سعلت في اتجاهه؛ وردت عليه هي مطالبة إياه بأن يصمت وأكدت أنه لا داعي لكل ذلك، وأنها لا تريد سماعه.



