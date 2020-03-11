في الشهر الـ14 لتطبيق «زيرو جمارك».. الإسكندرية تفرج عن سيارات بـ5.2 مليار جنيه في فبراير

أكد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، أن إجمالي قيمة رسائل السيارات وقطع الغيار المفرج عنها بجمارك الإسكندرية خلال فبراير الماضي، وهو الشهر الرابع عشر لتطبيق «زيرو جمارك» على السيارات ذات المنشأ الأوروبي، بلغ نحو ٥,٢ مليار جنيه، تم تحصيل ١,٤ مليار جنيه ضرائب ورسوم عنها.





جاء ذلك في تقرير تلقاه الدكتور محمد معيط وزير المالية، تضَّمن الإشارة إلى الإفراج عن ١٣ ألفًا و١٩٣ سيارة ملاكي بمختلف الموديلات بجمارك الإسكندرية، تبلغ قيمتها حوالي ٣ مليارات و ٣٠٢ مليون جنيه خلال فبراير الماضي، وتم تحصيل نحو ٩٣٨ مليون جنيه ضرائب ورسوم عنها.





وقال رئيس مصلحة الجمارك، إن عددًا كبيرًا من سيارات الملاكي استفاد من مزايا اتفاقيات الشراكة المصرية الأوروبية والتركية وأغادير، وتم إعفاؤه من سداد أكثر من مليار و ٥٥٨ مليون جنيه.





وأشار إلى إفراج الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية عن ١٩٠٥ سيارة نقل وميكروباص وموتوسيكل وجرارات زراعية بقيمة ٧٣٧ مليون جنيه خلال فبراير الماضي، وتم تحصيل ٢٣٩ مليون جنيه ضرائب ورسوم عنها، واستفادت أيضًا من اتفاقيات الشراكة المصرية الأوروبية والتركية وأغادير ليتم إعفاؤها من سداد نحو ٤٤ مليون جنيه.





وذكر أن الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية أفرجت عن ٧٩٥ رسالة قطع غيار سيارات خلال فبراير الماضي، بقيمة بلغت ٩٦١ مليون جنيه، وجرى تحصيل ضرائب ورسوم جمركية بقيمة نحو ١٠٩ ملايين جنيه، واستفادت أيضًا من اتفاقيات الشراكة المصرية الأوروبية والتركية وأغادير ليتم إعفاؤها من سداد نحو ٢١ مليون جنيه.