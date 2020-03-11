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محافظات

التأمين الصحي ينظم مؤتمره العلمي الثالث حول مشاكل القلب في المنيا

الأربعاء 11/مارس/2020 - 01:24 م
صدى البلد
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ايمن رياض
ينظم قسم القلب والأوعية الدموية، مؤتمره العلمي الثالث حول قصور الشريان التاجي وضعف عضلة القلب وذلك تحت رعاية الاستاذ الدكتور عماد كاظم رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي والأستاذ الدكتور فاتن عمارة مدير عام إدارة التدريب بالهيئة والدكتور محمود صاوى مفتاح مدير عام فرع الهيئة بالمنيا.

وأكد الدكتور محمود معتوق رئيس قسم القلب بالتأمين الصحي بالمنيا ورئيس المؤتمر، أن المؤتمر يقام على مدار يومي الخميس والجمعة  وسيناقش على مدار يوميه العديد من الموضوعات الهامة منها قصور الشريان التاجي .. ضغط الدم المرتفع .. ضعف عضله القلب .. أمراض تجلط الدم بالإضافة إلى حالات عامة للمناقشة.

وأوضح السيد محمد مختار خلاف أخصائي التدريب بفرع الهيئة بالمنيا أن المؤتمر الثالث للقلب والأوعية الدموية يحاضر فيه نخبة من أساتذة الجامعات المصرية مثل جامعات عين شمس وأسيوط وبنى سويف وسوهاج والمنيا بالإضافة إلى أساتذة من مستشفيات التأمين الصحى ويحضره لفيف من الأطباء المتخصصين بفروع الهيئة المختلفة وأطباء من مديرية الصحة بالمنيل.

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