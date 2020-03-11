إخلاء سبيل صاحب محل مبيدات متهم ببيع الحبوب لـ ضحايا الانتحار بالشرقية

قررت محكمة جنح أبو كبير إخلاء سبيل صاحب محل مبيدات زراعية، في واقعة قيامه ببيع حبة حفظ الغلال، والتي تسببت في وفاة 3 طالبات بالإعدادية بقرية طوخ مركز أبوكبير.





وكان اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا يفيد بورود بلاغ باستقبال مستشفى الزقازيق الجامعي كلا من "بسنت. إ"، 14 عاما، طالبة بالصف الثاني الإعدادي، و"إيمان. م"، 15 عاما، طالبة بالصف الثالث الإعدادي، و"شاهندا. م"، 15 عاما، طالبة بالصف الثالث الإعدادي، مقيمات بقرية طوخ القراموص، وتوفيت الأولى، وبعد عدة ساعات توفيت الثانية فجر أمس الأول، وتوفيت الثالثة أمس، نتيجة تناولهن حبوب الغلال





وتم تشكيل فريق بحث من رجال مباحث مركز أبو كبير، وتبين مرورهن بأزمة نفسية سيئة واتفاقهن على الانتحار.



