بعد التجربة السعودية.. جمال الشاعر: القنوات التعليمية أفضل بديل حال تعليق الدراسة

أكد الإعلامي جمال الشاعر، وكيل الهيئة الوطنية للإعلام، أن التليفزيون المصري لديه ما يؤهله لتقديم المناهج التعليمية للطلاب على شاشاته، شرط الدعم الاقتصادي لها والاهتمام بتطويرها.
وقال جمال الشاعر، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن التليفزيون المصري لديه الآن ثلاث قنوات تعليمية تعمل بشكل مستمر، اثنان منهما لتقديم البرامج التعليمية لطلاب التعليم العالي، وقناة واحدة للتعليم الأساسي، ولكنهما في حاجة لدعم قوي من الدولة، موضحًا أن تلك القنوات كانت تقدم مادة علمية مميزة في بدايتها ولكن مع الأزمة الاقتصادية بماسبيرو تراجع دورها قليلًا عن بدايتها.
وأضاف أن تلك القنوات الثلاث كانت تستعين بمقدمي النشرات الفرنسية والإنجليزية لتقديم اللغات بشكل جيد للطلاب، مؤكدًا أن وزارات التعليم العالي، والتربية والتعليم ما زالت تشرف على محتوى تلك القنوات في اختيار المحتوى واختيار الخبراء الذين لهم أحقية الظهور عليها، فضلًا عن المشاركة بالدعم في تكلفة التردد، فيما يقوم التليفزيون بتنفيذ الجانب الإعلامي بواسطة العاملين فيه واستديوهاته.
وأوضح وكيل الهيئة الوطنية للإعلام، أن تراجع هذه القنوات جاء نتيجة تضارب الاختصاصات بين وزارة الإعلام قديمًا والوزارات التعليمية.
وأكد أن التجربة السعودية في عرض البرامج التعليمية على التليفزيون بعد توقف الدراسة على خلفية أزمة كورونا جيدة جدًا، ومن الممكن تنفيذ هذا الأمر في مصر بأقل الإمكانيات بواسطة تصوير المعلمين والمحاضرات وعرضها على الشاشات بما فيهم القنوات الفضائية جميعًا وليست التعليمية فقط، فضلًا عن الاستعانة أيضًا بوسائل التواصل الاجتماعي ومنصات التليفزيون على تلك الوسائل.