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محافظات

تعقيم المصالح الحكومية في المنيا بسبب كورونا

الأربعاء 11/مارس/2020 - 01:51 م
صدى البلد
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ايمن رياض

بدأت الوحدات المحلية بالمنيا في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.


وقال العقيد محمد صلاح رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص أنه في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد وتنفيذًا للتعليمات الواردة من وزارة التنمية المحلية،  بدأت الادارة الصحة بمركز ابوقرقاص في تنفيذ خطة لتطهير وتعقيم الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابوقرقاص والمنشآت والمصالح الحكومية والخدمية والدينية والمدارس بمركز ابوقرقاص .


وبدأ فريق التعقيم برش وتطهير الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابوقرقاص وعدد من المدارس ضمن الخطة لتطهير وتعقيم جميع المنشآت والمصالح الحكومية بالمركز.

وأصدر رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص توجيهاته بتفعيل وتكثيف حملات التوعية بالفيروس في جميع القطاعات وطرق الوقاية منه وطرق انتشاره ومقاومته والعمل على توعيه المواطنين مع الاهتمام بالنظافة العامة وغسل الأيدي باستمرار مع التوجيه بتوزيع وتعليق منشورات التوعية بالفيروس في كافة المصالح الحكومية لتعريف العاملين بطرق الوقاية منه والإجراءات الاحترازية التي يجب إتباعها تجنبا للإصابة.


مؤكدا علي استمرار عمل غرفة عمليات الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابوقرقاص والتواصل على مدار الساعة مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة لمتابعة تطورات الموقف والإبلاغ عن أي مستجدات.

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