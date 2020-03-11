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توك شو

فيه أمل..شاهد شفاء 5 حالات من فيروس كورونا بالإمارات

الأربعاء 11/مارس/2020 - 01:50 م
شفاء 5 حالات من فيروس
شفاء 5 حالات من فيروس كورونا بالإمارات
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فرح علاء الخولي

عرضت فضائية "روسيا اليوم"، تقرير عن شفاء 5 حالات من فيروس كورونا بالإمارات.


وأعلنت الوزارة شفاء 5 حالات من المصابين بالفيروس، بعد تلقيها العلاج والرعاية الصحية اللازمة.

وصرحت وزارة الصحة الإماراتية، رصد 14 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد لجنسيات عدة، وشفاء 5 حالات، بحسب ما أوردت وكالة أنباء الإمارات.

وأكدت الوزارة أن جميع الحالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وقالت إنه تم التعرف على هذه الحالات من خلال فحص المخالطين القادمين من خارج دولة الإمارات لإصابات أعلن عنها مسبقا، وكانوا جميعهم في الحجر الصحي.

 

وبذلك يبلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس "كورونا" دولة الإمارات 59 حالة.

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