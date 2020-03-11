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أخبار البلد

وزير التنمية المحلية: نستعد لأزمة الأمطار منذ 4 أيام.. وسنتعامل مع اماكن التراكم

الأربعاء 11/مارس/2020 - 02:54 م
تجمعات المياة في
تجمعات المياة في القاهرة
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محمود مطاوع
قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إن الحكومة بدأت الاستعداد لموجة الأمطار غير المسبوقة المقبلة منذ قرابة ٤ ايام، وأن المحليات والجهات المسؤولة عن التعامل مع الأزمة أعلنت حالة الطوارئ مثل المحليات وشركات الصرف والجهات المعنية بوزارة الداخلية. 

واضاف شعراوي في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء منذ قليل أنه تم التنسيق مع رجال مع المرور لتيسير الحركة المرورية، وأنه حالة الضرورة قد يتم الاستعانة بالقوات المسلحة لما لها من إمكانيات.

وأشار إلى أن غرف العمليات مفعلة منذ قرابة ٤ ايام لمتابعة هذا الامر، موضحا أنه تم توجيه المعدات للمناطق التى تشهد تجمعات مياه في الأزمات مثل صلاح سالم وبعض مناطق شرق القاهرة للتعامل معها قدر الإمكان.

وأوضح أن هناك مناطق قد يسقط عليها ٦٠ أو ٧٠ ملي متر امطار بما قد يؤثر على تدفق المياه بالمنازل.

وشدد على أهمية عدم ركن سيارات أسفل الأشجار أو الاعلانات، و أنه من الوارد غلق طرق مرورية وفتح طرق أخرى.
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