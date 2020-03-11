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حوادث

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تلتقي الهيئة الوطنية للانتخابات

الأربعاء 11/مارس/2020 - 05:44 م
تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب تلتقي الهيئة الوطنية للانتخات
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عمرو خليفة - جودت عيد
التقى وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالمستشار لاشين إبراهيم -رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات-، والمستشار ياسر السيد -المدير التنفيذي للهيئة-، وذلك في إطار اختصاص الهيئة لإبداء الرأي في مشروعات القوانين ذات الصلة بالاستحقاقات الانتخابية، وحرص التنسيقية على الاستفادة من كافة وجهات النظر في القضايا العامة والسياسية ذات الاهتمام المشترك.

تضمن اللقاء شرحا لاختصاصات الهيئة في إدارة العملية الانتخابية في كافة مراحلها، بالإضافة إلى عرض عدد من التجارب الانتخابية على اختلاف النظم المعمول بها.

يأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات السياسية التي تعقدها التنسيقية؛ للاستماع إلى كافة الآراء حول الاستحقاقات الانتخابية لمجلسي النواب والشيوخ والمجالس المحلية، والاستفادة من الخبرات المتنوعة.
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