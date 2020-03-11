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اقتصاد

البورصة تقرر تعطيل التداولات غدا الخميس

الأربعاء 11/مارس/2020 - 06:29 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
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محمد صبيح
أعلنت إدارة البورصة المصرية أنه في ضوء سوء الأحوال الجوية وتعطيل البنك المركزي العمل بكافةً البنوك تقرر تعطيل العمل بالبورصة المصرية وذلك غدا الخميس الموافق ١٢ مارس ٢٠٢٠ علي أن يستأنف العمل صباح يوم الأحد الموافق ١٥ مارس ٢٠٢٠. 

وواصلت البورصة المصرية تعافيها لدى إغلاق تعاملات اليوم الأربعاء، ختام تعاملات الأسبوع، مدعومة باستمرار في تعافي أسواق المال العالمية، وسط عمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار.

وربح رأسمال السوقي لأسهم للشركات المقيدة بالبورصة نحو 1,4 مليار جنيه، لينهى التعاملات عند مستوى 599,7 مليار جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت 5 مليارات جنيه، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين، وصفقات نقل ملكية بقيمة بلغت 4,3 مليار جنيه.

وسجل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجي إكس 30 تراجعا هامشيا بنسبه 05ر0 % ليبلغ مستوى 12ر11194 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة /إيجي إكس 70/ بنسبة 42ر1 % ليبلغ مستوى 22ر1096 نقطة، شملت الارتفاعات مؤشر /إيجي إكس 100/ الأوسع نطاقا، والذي أضاف نحو 52ر0 في المائة ليبلغ مستوى 81ر1172 نقطة.

وفي ختام تعاملات اليوم، ارتفعت أسعار أسهم 94 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 46 شركة، وحافظت 34 شركة على أسعار إغلاقتها السابقة.

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