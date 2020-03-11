150 شركة كبرى: كورونا يدمر اقتصاد أمريكا والعالم.. تفاصيل مرعبة

حذرت حوالي 150 شركة تتداول أسهمها في البورصة الأمريكية المستثمرين من التهديد الذي يمثله فيروس كوفيد 19، مع توقع العديد منهم أنهم سيفقدون الكثير في الربع الأول من العام الجارى بنهاية شهر مارس، وفق ما ذكرت شبكة CNBC الأمريكية.





تم اكتشاف فيروس كورونا الجديد لأول مرة في ديسمبر في الصين، و حينها، علقت العديد من الشركات عملياتها أو أغلقت مؤقتا أعمالها في الصين ، في محاولة لوقف انتشار الفيروس.





وحذرت شركات ، مثل شركة أبل من أن الفيروس سيضر بأعمالها رغم تأكيدها أن العمليات ستعود إلى طبيعتها.





وحينما بدأ الفيروس في الانتشار السريع في جميع أنحاء العالم ، وزادت المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي ، تزايدت عمليات البيع المكثفة في السوق.





وقال كوينسي كروسبي ،المحلل المالي ، لـ CNBC: ”الأمر الآن مختلف. لا نعلم في ظل الفيروس ما سيحدث للاقتصاد ، وما سيحدث للإنفاق الاستهلاكي ".





وأضاف كروسبي ”الشيء الوحيد الذي يمكن أن يغير هذا هو ما نسمعه من الحكومة فيما يتعلق بتخفيف بعض الألم عن طريق بنك الاحتياطي الفيدرالي ووزارة الخزانة والبيت الأبيض ، ويجب أن يركزوا على هذا الأمر للتأكد من أن الظروف المالية ستظل سليمة ومتينة.”





ويعد قطاع السفر من بين أكثر القطاعات تضررًا ، حيث ذكرت شركات مثل JetBlue و United و American و Delta أنهم لن يقدموا بيانتهم للسنة المالية بسبب الشكوك المتعلقة بفيروس كورونا.





وقامت هيلتون العالمية يوم الثلاثاء بسحب افصاحاتها في الربع الأول بسبب تأثير فيروس كورونا ، وانضمت إليها شركات أخرى.