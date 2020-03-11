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مرأة

بـ الشراشيب وماكياج جذاب.. زوجة تامر حسنى تستعرض جمالها.. شاهد

الأربعاء 11/مارس/2020 - 07:29 م
زوجة تامر حسنى
زوجة تامر حسنى
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هاجر هانئ
شاركت مصممة الازياء المغربية بسمة بوسيل، زوجة الفنان تامر حسنى متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام، صورة جديدة.

تألقت زوجة تامر حسنى فى الصورة بإطلالة جذابة، حيث ظهرت بجاكيت باللون الابيض و اتسم التصميم بشراشيب من ناحية الاكمام.

ولفتت زوجة تامر حسنى الأنظار بماكياجها الجذاب الذي كشف عن جمال ملامحها، حيث ارتكز على الألوان الجذابة والهادئة كما اعتمدت على أحمر شفاه كشف عن جمالها بالإضافة إلى بعض اللمسات التى زادت من جمالها.


اعتمدت على خصلات شعرها المموج المنسدله على كتفيها، ونالت إطلالتها إعجاب متابعيها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

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