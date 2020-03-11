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فن

المؤلفين والملحنين تنعى سامح العجمي صاحب الـ200 أغنية

الأربعاء 11/مارس/2020 - 08:44 م
صدى البلد
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محمد نبيل
تنعى جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصريين "الساسيرو"، ببالغ الحزن والأسى الشاعر والسيناريست سامح العجمي والذي وافته المنية منذ قليل، بعد أن أثرى الحياة الغنائية والفنية بعشرات الأغنيات.

ويتقدم مجلس الجمعية التي يترأس مجلس إدارتها، الفنان مدحت العدل، نيابة عن الأعضاء بخالص العزاء لأسرة الفقيد داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وللزميل الفاضل الرحمة والمغفرة.

سامح العجمي، اسمه الحقيقي عبد السلام مصطفى عبد السلام، وهو من مواليد 22 من شهر أبريل عام 1966، وانضم لجمعية المؤلفين والملحنين في 19 من شهر مارس لعام 2001، وقدم خلال مسيرته ما يقرب من 200 أغنية أبرزهم "الحلو حلو" مع ايهاب توفيق، و"حبيبي" مع باسكال مشعلاني، ودويتو"غزالي" مع حميد الشاعري ومصطفى قمر، وأغنية "يا شمس غيبي" مع اميرة.

كما قدم عددا هائلا من الأغنيات مع الفنان مصطفى قمر ابرزهم "عايشين" و"طال الليل" و"السود عيونه" و"البيانولا"، وقدم أغنيتين مع سميرة سعيد وهما "روحي" و"ليلة حبيبي" وقدم أغنية "سيدي منصور" مع صابر الرباعي، و"أم الخدود" مع محمد منير، وأغنيات فيلم "السلم والثعبان" كاملة مع خالد سليم.
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