ضبط مزارع بحوزته 3 قطع سلاح و100 طلقة نارية بالمنيا

ألقى ضباط وحدة مباحث مركز مطاي بشمال المنيا القبض علي مزارع لحيازته 3 قطع سلاح آلي وخرطوش و 100 طلقة نارية.





تلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء خالد عبدالسلام مدير مباحث المديرية بتمكن وحدة مباحث مطاي برئاسة الرائد أحمد سامي رئيس المباحث ومعاونة الرائد حازم الحيني بإشراف العميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية من إلقاء القبض على فلاح يدعى ا . م 38 سنة مقيم ببندر مطاي بحوزته بندقيتين آلي وفرد خرطوش و4 خزائن لسلاح آلي و100 طلقة نارية.



