AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

كارثة .. توقعات رسمية: 150 مليون أمريكي سيصابون بـ كورونا

الأربعاء 11/مارس/2020 - 09:28 م
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
ذكرت قناة "إن بي سي" الأمريكية أن طبيب مجلس الشيوخ الأمريكي والمحكمة العليا، برايان موناهان، قال في اجتماع مغلق انهه يتوقع ان يصاب ما يتراوح بين 70 و150 مليون أمريكي بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19".

وأضافت القناة أن الاجتماع لم يحضره أي من أعضاء مجلس الشيوخ ولكنه كان مخصصًا للموظفين الإداريين والموظفين من كلا الطرفين.

وأطلع موناهان الموظفين على كيفية الحفاظ على صحتهم وطرق منع انتشار الفيروس، بما في ذلك عدم المصافحة، النصيحة التي لا يتبعها بعض أعضاء مجلس الشيوخ ، كما ظهر هذا الأسبوع.

وبالإضافة إلى الحصول على إحاطة حول الوقاية والعلاج، طرح الموظفون أسئلة، بما في ذلك ما إذا كان يجب وضع أي قيود على السفر للأعضاء. وفيما يتعلق بالسفر الخارجي، قال موناهان إنه لا يجب على الأعضاء مغادرة البلاد إذا لم يضطروا لذلك، بينما لم يتم وضع قيود على السفر الداخلي.

وأخبر موناهان فريق العمل أنه في الوقت الحالي، سيتم إجراء اختبار الفيروسات التاجية فقط لأعضاء الكونجرس، وأنه يجب على الموظفين الذهاب إلى أطبائهم إذا كانوا يعانون من أي أعراض.

كما أخبر موناهان العاملين أنه في نهاية المطاف، فإن 80 في المائة من المصابين بالفيروس التاجي سيكونون على ما يرام.

فيما أكدت وسائل الإعلام الأمريكية اليوم الأربعاء أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس إعلان تفشي فيروس كورونا فى الولايات المتحدة الأمريكية يمثل كارثة على المستوي الوطنى.

وارتفع عدد مصابي فيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى 978 حالة.

فيما وصل عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا إلى 29 حالة.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصين.. ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا إلى 169 شخصا

ترامب عن فيروس كورونا: الأمور تسير على ما يرام

أمريكا تطالب رعاياها بعدم السفر إلى الصين بسبب كورونا

يعزز اقتصاد واشنطن..تصريح غريب من وزير التجارة الأمريكي عن فيروس كورونا

بومبيو يفضح إيران.. تعمدت إخفاء معلومات عن كورونا

أمريكا: ارتفاع عدد إصابات كورونا إلى 70 حالة

ترشيحاتنا

تصريح جديد من الرئيس السيسي بشأن تطورات قضية مقتل جوليو ريجيني

صاروخية ديوب في مرمى الشناوي تمنح سموحة التقدم على الأهلي.. فيديو

مركز التنبئوات: الوادي الجديد والجيزة والمنيا الأكثر تعرضا للأمطار مساء اليوم

العاصفة تبدأ اليوم.. الري تكشف موعد انتهاء موجة الطقس السيئ.. فيديو

اتحاد الكرة : تأجيل جميع مباريات الدوري المصري غدا

لماذا ارتدت الأميرة ديانا ساعتين في يد واحدة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس ملفتة .. شقيقة هنا الزاهد تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

سكودا .. من ورشة لصناعة الدراجات فى قرية لعملاق صناعة السيارات عالميًا

شاهد.. إيطاليا تسقط إبراهيموفيتش ..أتليتكو مدريد يخطط لإسقاط العملاق محمد صلاح