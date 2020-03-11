كارثة .. توقعات رسمية: 150 مليون أمريكي سيصابون بـ كورونا

ذكرت قناة "إن بي سي" الأمريكية أن طبيب مجلس الشيوخ الأمريكي والمحكمة العليا، برايان موناهان، قال في اجتماع مغلق انهه يتوقع ان يصاب ما يتراوح بين 70 و150 مليون أمريكي بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19".





وأضافت القناة أن الاجتماع لم يحضره أي من أعضاء مجلس الشيوخ ولكنه كان مخصصًا للموظفين الإداريين والموظفين من كلا الطرفين.





وأطلع موناهان الموظفين على كيفية الحفاظ على صحتهم وطرق منع انتشار الفيروس، بما في ذلك عدم المصافحة، النصيحة التي لا يتبعها بعض أعضاء مجلس الشيوخ ، كما ظهر هذا الأسبوع.





وبالإضافة إلى الحصول على إحاطة حول الوقاية والعلاج، طرح الموظفون أسئلة، بما في ذلك ما إذا كان يجب وضع أي قيود على السفر للأعضاء. وفيما يتعلق بالسفر الخارجي، قال موناهان إنه لا يجب على الأعضاء مغادرة البلاد إذا لم يضطروا لذلك، بينما لم يتم وضع قيود على السفر الداخلي.





وأخبر موناهان فريق العمل أنه في الوقت الحالي، سيتم إجراء اختبار الفيروسات التاجية فقط لأعضاء الكونجرس، وأنه يجب على الموظفين الذهاب إلى أطبائهم إذا كانوا يعانون من أي أعراض.





كما أخبر موناهان العاملين أنه في نهاية المطاف، فإن 80 في المائة من المصابين بالفيروس التاجي سيكونون على ما يرام.





فيما أكدت وسائل الإعلام الأمريكية اليوم الأربعاء أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس إعلان تفشي فيروس كورونا فى الولايات المتحدة الأمريكية يمثل كارثة على المستوي الوطنى.





وارتفع عدد مصابي فيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى 978 حالة.





فيما وصل عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا إلى 29 حالة.







