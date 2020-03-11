قدام مرايتها.. منة فضالي تفاجئ متابعيها بإطلالة ساحرة

نشرت الفنانة منة فضالي عبر صفحتها الرسمية على انستجرام صورا جديدة لها، ظهرت فيها تلتقط الصورة قدام المرآة، كما ظهرت بإطلالة انيقة وجذابة للغاية، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.
وعلقت منة فضالي على صورتها ببعض الكلمات، وقالت: the hardest walk you can make is alone but it’s the walk that will make you stronger.. وتعني: أصعب خطوات هي التي تخطوها بمفردك، ولكنها ستجعلك أقوى.
إقرأ ايضا:
وأكملت منة فضالي إطلالتها ببعض اللمسات البسيطة من الماكياج، حيث أبرزت جمال عينيها بخط رفع برسمة الآي لاينر، مع وضع اللون الروز كأحمر شفاه.
واختارت منة فضالي أن تبرز إطلالتها بإختيار بعض اللمسات الرقيقة من الأكسسوارات، حيث ارتدت ساعة يد فضية، مع خاتم أنيق باللون الفضي الناعم.
وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
وعلقت منة فضالي على صورتها ببعض الكلمات، وقالت: the hardest walk you can make is alone but it’s the walk that will make you stronger.. وتعني: أصعب خطوات هي التي تخطوها بمفردك، ولكنها ستجعلك أقوى.
إقرأ ايضا:
وظهرت منة فضالي وهي ترتدي فستانا من الجلد ، و بقصة مميزة من منقطة الصدر، وبنص كم، فيما تركت شعرها منسدلا عبر كتفيها بطريقة انسيابية ناعمة للغاية.
وأكملت منة فضالي إطلالتها ببعض اللمسات البسيطة من الماكياج، حيث أبرزت جمال عينيها بخط رفع برسمة الآي لاينر، مع وضع اللون الروز كأحمر شفاه.
واختارت منة فضالي أن تبرز إطلالتها بإختيار بعض اللمسات الرقيقة من الأكسسوارات، حيث ارتدت ساعة يد فضية، مع خاتم أنيق باللون الفضي الناعم.
وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..