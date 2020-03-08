محمد رمضان يوجه رسالة لزوجته بعد فوزه بجائزة انترناشونال فاشون أورد.. فيديو وصور

منحت إدارة عروض ازياء انترناشونال فاشون اورد في نسختها السابعة محمد رمضان جائزة the king of arab man's fashion للعام ٢٠٢٠.





وتتضمن فعاليات إنترناشونال فاشون أورد عروض أزياء لمجموعة من مصر والدول العربية، وتشمل مصمم الازياء محمود غالي من مصر ومن الجزائر مصممات الأزياء شهيرة الخطيب، سجى بلير، الهام خرباش، محاسن حرزالله، ومن اليمن سماح سيف، ومن الإمارات كلثم الطاهري، ومن المغرب سميرة الإبراهيمي.





حضر المهرجان ضيف شرف الحدث دكتور احمد عصام أخصائي طب وجراحة الفم والأسنان وزميل كلية الجراحين الملكية بإنجلترا، فيما يحضر كوكبة من الفنانين والشخصيات العامة والسفراء وسيدات الأعمال.





وأكد احمد عليوة رئيس مهرجان انترناشونال فاشون اورد، ان عروض ازياء انترناشونال فاشون اورد وضعت لهذا العام ولأول مرة مجموعة من الجوائز الجديدة التي تمنح لمجموعة من النجوم وعلى رأسهم النجم محمد رمضان، والذي كان له تاثيرا عربيا على الموضة من خلال دخول الموضة العالمية الى الشباب العربي، والمصري بشكل جديد وعصري يتماشى مع الأسلوب العربي.





وعبر محمد رمضان عن فرحته الشديدة بالتكريم، بعد صعوده لاستلام التكريم، حيث نسب هذا التكريم لكل من شخص ساهم في ظهورة بشكل انيق ومميز وبإطلالة تتناسب مع كل مناسبة وحفل يظهر بها.





ووجه محمد رمضان كلمة شكر لزوجته، حيث انها الداعم الاول له، ودائما ما تختار له ما يرتديه، وتبدي رأيها في كل ازيائه.





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