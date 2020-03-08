نمبر وان في الموضة .. محمد رمضان يحصد جائزة ملك الأزياء العربية .. صور

، حيث وصل متأخرا، وبالرغم من ذلك التفت

وحضر محمد رمضان وسط زخم كبير من محبيه مهرجان انترناشونال فاشون أورد ، حيث وصل متأخرا، وبالرغم من ذلك التفت إليه كل الحضور وتهافتوا لالتقاط السيلفي معه.

وعقب تسلم الجائزة عبر محمد رمضان عن فرحته الشديدة بالتكريم، بعد صعوده لاستلام التكريم، حيث نسب هذا التكريم لكل شخص ساهم في ظهوره بشكل أنيق ومميز وبإطلالة تتناسب مع كل مناسبة وحفل يظهر بها.

وقدم عرض الأزياء، مصممون من الجزائر، وهم: شهيرة الخطيب، سجى بلير، الهام خرباش، محاسن حرزالله، ومن اليمن سماح سيف، ومن الإمارات كلثم الطاهري، ومن المغرب سميرة الإبراهيمي، ومصمم الأزياء المصري محمود غالي.





يذكر أن عروض أزياء هذا العام تضم كوكبة من مصمم الأزياء العربية، إذ إن عرضها سيعتمد على الأزياء العربية بشكل مباشر.





وكان ضيف شرف الحدث الدكتور أحمد عصام أخصائي طب وجراحة الفم والأسنان وزميل كلية الجراحين الملكية بإنجلترا.





ومن أبرز الفنانين الذين حضروا محمد رمضان، وراندا البحيري والفنانة مروة طلعت، بالإضافة إلى الشخصيات العامة، والسفراء وسيدات الأعمال.





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