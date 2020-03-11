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رياضة

مدرب تونسي يرشح الزمالك لحصد لقب دوري أبطال إفريقيا

الأربعاء 11/مارس/2020 - 10:52 م
فريق الزمالك
فريق الزمالك
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يسرى غازى
رشح الدكتور جمال الحاجي المدرب التونسي والمحلل الكروى فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون من أجل نيل لقب دورى أبطال إفريقيا فى نسخته الحالية.

ويلتقى الفارس الأبيض نظيره فريق الرجاء المغربي مطلع شهر مايو القادم فى نصف نهائي دورى أبطال إفريقيا بعد تخطيه فريق الترجي بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 3-2.

قال الدكتور جمال الحاجي فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": أرشح الزمالك لبلوغ النهائي ونيل لقب دورى أبطال إفريقيا وذلك لعدة اعتبارات أهمها الانجازات التاريخية التي حققها الفريق في الفترة الاخيرة وفي ظرف وجيزة وهو أمر مهم على المستوى الذهني والمعنوي وخاصة على مستوى الأجواء المميزة داخل القلعة البيضاء .

أضاف: أما فنيا فقد نجح الفرنسي باتريس كارتيرون في الحد من خطورة الترجي في رادس بطريقة ذكية وجريئة في حين انتظر المتابعون اعتماد الزمالك كتلة دفاعية منخفضة إلا أن الفرنسي فاجأ الجميع واختار الصعود في مناطق الترجي وبالتالي شل البناء الهجومي للترجي باعتماد الضغط العالي والمبادرة الهجومية وهو الفريق الوحيد الذي اعتمد الهجوم من بين الفرق الأربعة المتاهلة للنصف النهائي وهو معطى مهم جدا حيث اكتسب الفريق شخصية قوية مع كارتيرون وأصبح هو المتحكم في مفاتيح اللعب في المباريات الأخيرة التي خاضها الزملكاوية بنجاح تاريخي وهذا يجعله الفريق المرشح الأول لنيل اللقب.

لفت إلى أنه يبقى المشكل أمام الزمالك هو في عدم ثراء دكة الاحتياط واعتماد كارتيرون على نفس الأسماء مثل مصطفى محمد ويوسف أوباما وأشرف بن شرقي وطارق حامد والفرجاني ساسي ومحمود علاء وهذا ربما يطرح اشكالا على المستوى البدني وربما ايضا على مستوى الإصابات وهنا على كارتيرون أن يفكر في دوري الأبطال أكثر من الدوري المحلي الذي حسم للأهلي لإراحة ركائز الفريق.

تابع : لكن ومثلما حصل في ذهاب الربع النهائي ستكون مباريات الذهاب حاسمة للفرق الأربعة والفريق الذي سينجح في مباراته الأولى سيكون الاقرب من المباراة النهائية حيث سيحاول الوداد و الرجاء حسم المباراة الأولى في المغرب بينما سيحاول الزمالك والأهلي من الحد من خطورة المنافسين والرجوع الى مصر بأخف الأضرار.
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