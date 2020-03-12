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حوادث

سيدة تلقي برضيعتها في الترعة.. وأهالي كفر الشيخ ينقذونها

الخميس 12/مارس/2020 - 02:50 ص
طفلة
طفلة
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محمود زيدان
تجرّدت ربة منزل من مشاعر الأمومة، وزين لها شيطانها أن تتخلص من طفلتها، بأن تلقي بها في مياه الترعة القريبة من مسكنها، بقلب فظ غليظ، وكأنها قطعة من القماش تقذفها في المياه، إلا أن العناية الإلهية أنقذت هذه الطفلة البريئة التي أوقعها حظها العسر، وجعل هذه السيدة أمًا لها.

لم يكن يتوقع أهالي القنطرة البيضاء بمدينة كفرالشيخ، أن يشاهدوا أمًا تُلقي بطفلتها التي لم تبلغ من العمر عامًا، في مياه الترعة، إلا أن هذا الموقف المأسوي حدث بالفعل، أمام مرأى ومسمع من الجميع، وتمكن الأهالي من إنقاذ الطفلة قبل أن تغرق على يد أمها.

وأبلغ الأهالي، قسم أول شرطة كفر الشيخ، لينتقل على الفور، العميد محمود الكموني، مأمور قسم أول شرطة كفر الشيخ، والرائد سعد الليبيشي، رئيس المباحث، وتبين إنقاذ الطفلة بمعرفة الأهالي قبل غرقها في ترعة القنطرة البيضاء، وجرى ضبط "م.ع" 18 سنة، لا تعمل، مقيمة بمدينة كفر الشيخ.

كشف استجواب رجال المباحث للمتهمة، أنها تزوجت عرفيًا من أحد الأشخاص يُدعى"م.م"، وأنجبت منه هذه الطفلة، التي تبلغ من العمر عامًا، إلا أنها لم تتمكن من قيدها لعجزها عن إثبات نسبها.

وأشارت المتهمة في أقوالها لرجال المباحث، إلى أنها اعتزمت التخلص من طفلتها لاختفاء زوجها وتهربه منها.
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