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حظك اليوم الخميس 12 - 3 - 2020 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

الخميس 12/مارس/2020 - 02:52 ص
حظك اليوم الخميس
حظك اليوم الخميس 12 - 3 - 2020
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هاجر هانئ
يهتم كثيرون بمتابعة الأبراج والفلك، لذلك نستعرض اليوم الخميس 12- 3- 2020، توقعات الأبراج على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.

وفيما يلي حظك اليوم الخميس 12-3- 2020 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي، ونتعرف معًا على ما يحمله كل برج من أسرار:

برج الحمل

مهنيًا: تتحسن الأمور تدريجيًا وينشط بعضهم من أجل إظهار حقيقة حاولت جهة نافذة طمسها في السابق.
عاطفيًا: كثرة التأجيل في بتّ الأمور المصيرية تهدد علاقتك بالشريك، وتدفع إلى مزيد من التأزم.
صحيًا: لا بأس من اختيار أنواع الخضروات المفيدة أكثر من غيرها في الحمية الغذائية.

برج الثور

مهنيًا: القمر في برج العقرب يثير مسألة مالية لا بد من حسمها، وقد تجد الكثير من المعارضين على الخطط التي وضعتها، فتحلَّ بالصبر لتتوضح الصورة أكثر.
عاطفيًا: لا تتخذ قراراتك المهمة فرديًا، وللشريك كامل الحق بمناقشتك ومساعدتك في بعض الأحيان.
صحيًا: لا تعود نفسك على الخمول والكسل، بل اسع جاهدًا لتكون نشيطًا وحاضرًا بدنيًا.

برج الجوزاء

مهنيًا: يضفي عليك هذا اليوم سحرًا خاصًا وتعقد صداقات جديدة وتركز على علاقة لك ناشئة او قديمة قد تشرّعها .
عاطفيًا: صداقة قديمة تعود إلى الواجهة عن طريق المصادفة، لكنّ الشريك لا يشعر بالقلق بعدما سارعت إلى توضيح الأمور.
صحيًا: بالصبر والإرادة والعزم تحقق أهدافك التي وضعتها للمحافظة على صحتك.

برج السرطان

مهنيًا: يدخل القمر الى برج العقرب ليشكل مثلثا فلكيا مع الشمس من الحوت الصديق فيطلّ عليك الحظ ويكافئ مساعيك ويتحدث عن شراكة مهمّة جدًا .
عاطفيًا: تناقش بعض القضايا المهمة مع الحبيب وتحاول أن تجد معه حلولًا مناسبة.
صحيًا: حاول أن تملأ بعض أوقات فراغك بأنشطة رياضية مفيدة للصحة

برج الاسد
مهنيًا: انتقال القمر الى مواجهة برجك من العقرب يخضعك لمساءلة أو يجعلك تقف حائرًا أمام خيار صعب على الصعيد المهني، لكنك قادر على تخطي المصاعب مهما بلغ حدّها.
عاطفيًا: تطالب الشريك بالتعهد بإيفاء وعوده أو يطالبك هو بذلك، وتجد نفسك محرجًا أمام بعض أسئلته .
صحيًا: تجد نفسك قليل الحركة ويسيطر عليك الخمول، فتحاول التخلص من ذلك بأي وسيلة .

برج العذراء
مهنيًا: وجود القمر في برج العقرب يضعك أمام خيار مهم، ويجلب لك بعض الحلو لمشكلة سابقة وتتبع تنويعًا في أسلوب عملك
عاطفيًا: منح الشريك وقتًا أطول يساعد على التفكير جديًا في المستقبل، وتجد عندها حلًا لكل الأمور العالقة.
صحيًا: قد تجد حلًا لمشكلتك الصحية إذا عرفت كيف تتقيد بالإرشادات الطبية المطلوبة منك .

برج الميزان
مهنيًا: يتميّز هذا اليوم بحصول لقاء مهمّ وانفراج على صعيد العلاقات العامة والامتحانات والتواصل مع الآخرين.
عاطفيًا: المزاجية مع الشريك تدفعه الى الابتعاد عنك تدريجيًا، فإذا كنت مهتمًا به، حاول تحسين تصرّفاتك معه .
صحيًا: شارك الأولاد ألعابهم ولا سيما كرة السلة أو كرة القدم. هذا مفيد لك.

برج العقرب
مهنيًا: وجود القمر في برجك الذي يشكل مثلثا فلكيا مع الشمس من الحوت المائي الصديق يجعلك تعالج مشاكل العمل بجدية وتعرف كيف تتعامل معها بحكمة وروية تلفتان نظر الزملاء.
عاطفيًا: خبرتك في الحياة تساعدك على تكوين فكرة واضحة عن الشريك، وهذا كافٍ لتحديد طبيعة العلاقة بينكما.
صحيًا: حاول التخفيف من عادة مشاهدة التلفزيون ساعات طويلة، واستغل ساعة يوميًا للقيام ببعض التمارين الرياضية.

برج القوس
مهنيًا: القمر في برج العقرب يثير مسألة مالية تتعلق بعملية بيع أو شراء، ويدعوك إلى التصرف باعتدال في حياتك المهنية كما الشخصية .
عاطفيًا: تعرف جيدًا أنك مغرم بالحبيب ولا تستطيع الاستغناء عنه، لكن ما باليد حيلة.
صحيًا: قد يتفاقم وضعك الصحي يومًا بعد يوم في حال تقاعست عن ممارسة الرياضة.

برج الجدي

مهنيًا: القمر في برج العقرب يعزز الحظوظ، ويتحدث عن فترة مهمة وإيجابية لولادة مشروع يتبلور في الأيام القليلة المقبلة .
عاطفيًا: تتخلص من مطبات صعبة وتكون مستعدًا وتستقبل الأمر بشجاعة، لكن لا تهمل الشريك .
صحيًا: ممارسة كرة الطاولة رياضة خفيفة ومنشطة تحرّك الجسم ولا ترهقك كثيرًا

برج الدلو

مهنيًا: انتقال القمر الى برج العقرب الى مواجهة برجك قد يعرضك لملامة ما أو لعتب أو لمحاسبة، ويزعجك انتقاد لك ويخرجك عن طورك
عاطفيًا: تفرح جدًا لتفهم الحبيب طريقة تفكيرك أو تقديره رغبتك في بعض الراحة .
صحيًا: يحاول الخاملون زرع الشكوك في نفسك عن وضعك الصحي، تجاهلهم كليًا.

برج الحوت

مهنيًا: قرارات مهمة قد تغير مجرى حياتك على نحو مفاجىء، لذا عليك أن تكون مستعدًا لكل جديد في هذا الإطار.
عاطفيًا: يحمل إليك هذا اليوم فرصًا مهمة وتدخّلًا من قبل بعض الاصدقاء لمصلحتك، ويشير الى انتصار وانتعاش عاطفي كبير.
صحيًا: خير الأمور الوسط، ولا سيما الاعتدال في تناول الأطعمة الدسمة.
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