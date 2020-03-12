حظك اليوم الخميس 12 - 3 - 2020 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

يهتم كثيرون بمتابعة الأبراج والفلك، لذلك نستعرض اليوم الخميس 12- 3- 2020، توقعات الأبراج على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.





وفيما يلي حظك اليوم الخميس 12-3- 2020 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي، ونتعرف معًا على ما يحمله كل برج من أسرار:





برج الحمل





مهنيًا: تتحسن الأمور تدريجيًا وينشط بعضهم من أجل إظهار حقيقة حاولت جهة نافذة طمسها في السابق.

عاطفيًا: كثرة التأجيل في بتّ الأمور المصيرية تهدد علاقتك بالشريك، وتدفع إلى مزيد من التأزم.

صحيًا: لا بأس من اختيار أنواع الخضروات المفيدة أكثر من غيرها في الحمية الغذائية.





برج الثور





مهنيًا: القمر في برج العقرب يثير مسألة مالية لا بد من حسمها، وقد تجد الكثير من المعارضين على الخطط التي وضعتها، فتحلَّ بالصبر لتتوضح الصورة أكثر.

عاطفيًا: لا تتخذ قراراتك المهمة فرديًا، وللشريك كامل الحق بمناقشتك ومساعدتك في بعض الأحيان.

صحيًا: لا تعود نفسك على الخمول والكسل، بل اسع جاهدًا لتكون نشيطًا وحاضرًا بدنيًا.





برج الجوزاء





مهنيًا: يضفي عليك هذا اليوم سحرًا خاصًا وتعقد صداقات جديدة وتركز على علاقة لك ناشئة او قديمة قد تشرّعها .

عاطفيًا: صداقة قديمة تعود إلى الواجهة عن طريق المصادفة، لكنّ الشريك لا يشعر بالقلق بعدما سارعت إلى توضيح الأمور.

صحيًا: بالصبر والإرادة والعزم تحقق أهدافك التي وضعتها للمحافظة على صحتك.





برج السرطان





مهنيًا: يدخل القمر الى برج العقرب ليشكل مثلثا فلكيا مع الشمس من الحوت الصديق فيطلّ عليك الحظ ويكافئ مساعيك ويتحدث عن شراكة مهمّة جدًا .

عاطفيًا: تناقش بعض القضايا المهمة مع الحبيب وتحاول أن تجد معه حلولًا مناسبة.

صحيًا: حاول أن تملأ بعض أوقات فراغك بأنشطة رياضية مفيدة للصحة





برج الاسد

مهنيًا: انتقال القمر الى مواجهة برجك من العقرب يخضعك لمساءلة أو يجعلك تقف حائرًا أمام خيار صعب على الصعيد المهني، لكنك قادر على تخطي المصاعب مهما بلغ حدّها.

عاطفيًا: تطالب الشريك بالتعهد بإيفاء وعوده أو يطالبك هو بذلك، وتجد نفسك محرجًا أمام بعض أسئلته .

صحيًا: تجد نفسك قليل الحركة ويسيطر عليك الخمول، فتحاول التخلص من ذلك بأي وسيلة .





برج العذراء

مهنيًا: وجود القمر في برج العقرب يضعك أمام خيار مهم، ويجلب لك بعض الحلو لمشكلة سابقة وتتبع تنويعًا في أسلوب عملك

عاطفيًا: منح الشريك وقتًا أطول يساعد على التفكير جديًا في المستقبل، وتجد عندها حلًا لكل الأمور العالقة.

صحيًا: قد تجد حلًا لمشكلتك الصحية إذا عرفت كيف تتقيد بالإرشادات الطبية المطلوبة منك .





برج الميزان

مهنيًا: يتميّز هذا اليوم بحصول لقاء مهمّ وانفراج على صعيد العلاقات العامة والامتحانات والتواصل مع الآخرين.

عاطفيًا: المزاجية مع الشريك تدفعه الى الابتعاد عنك تدريجيًا، فإذا كنت مهتمًا به، حاول تحسين تصرّفاتك معه .

صحيًا: شارك الأولاد ألعابهم ولا سيما كرة السلة أو كرة القدم. هذا مفيد لك.





برج العقرب

مهنيًا: وجود القمر في برجك الذي يشكل مثلثا فلكيا مع الشمس من الحوت المائي الصديق يجعلك تعالج مشاكل العمل بجدية وتعرف كيف تتعامل معها بحكمة وروية تلفتان نظر الزملاء.

عاطفيًا: خبرتك في الحياة تساعدك على تكوين فكرة واضحة عن الشريك، وهذا كافٍ لتحديد طبيعة العلاقة بينكما.

صحيًا: حاول التخفيف من عادة مشاهدة التلفزيون ساعات طويلة، واستغل ساعة يوميًا للقيام ببعض التمارين الرياضية.





برج القوس

مهنيًا: القمر في برج العقرب يثير مسألة مالية تتعلق بعملية بيع أو شراء، ويدعوك إلى التصرف باعتدال في حياتك المهنية كما الشخصية .

عاطفيًا: تعرف جيدًا أنك مغرم بالحبيب ولا تستطيع الاستغناء عنه، لكن ما باليد حيلة.

صحيًا: قد يتفاقم وضعك الصحي يومًا بعد يوم في حال تقاعست عن ممارسة الرياضة.





برج الجدي





مهنيًا: القمر في برج العقرب يعزز الحظوظ، ويتحدث عن فترة مهمة وإيجابية لولادة مشروع يتبلور في الأيام القليلة المقبلة .

عاطفيًا: تتخلص من مطبات صعبة وتكون مستعدًا وتستقبل الأمر بشجاعة، لكن لا تهمل الشريك .

صحيًا: ممارسة كرة الطاولة رياضة خفيفة ومنشطة تحرّك الجسم ولا ترهقك كثيرًا





برج الدلو





مهنيًا: انتقال القمر الى برج العقرب الى مواجهة برجك قد يعرضك لملامة ما أو لعتب أو لمحاسبة، ويزعجك انتقاد لك ويخرجك عن طورك

عاطفيًا: تفرح جدًا لتفهم الحبيب طريقة تفكيرك أو تقديره رغبتك في بعض الراحة .

صحيًا: يحاول الخاملون زرع الشكوك في نفسك عن وضعك الصحي، تجاهلهم كليًا.





برج الحوت





مهنيًا: قرارات مهمة قد تغير مجرى حياتك على نحو مفاجىء، لذا عليك أن تكون مستعدًا لكل جديد في هذا الإطار.

عاطفيًا: يحمل إليك هذا اليوم فرصًا مهمة وتدخّلًا من قبل بعض الاصدقاء لمصلحتك، ويشير الى انتصار وانتعاش عاطفي كبير.

صحيًا: خير الأمور الوسط، ولا سيما الاعتدال في تناول الأطعمة الدسمة.