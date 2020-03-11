بعد إصابة كلب في هونج كونج.. هل ينتقل كورونا من الإنسان للحيوانات الأليفة ؟

أثارت إصابة الكلب بـ هونج كونج بفيروس كورونا حالة من الجدل، وبعد إصابته حذرت السلطات من عدم تقبيل الحيوانات الأليفة أو الاقتراب منها، حتى إذا لم يبدو على الحيوان الأليف أي أعراض للإصابة بالمرض.





وبعد إعلان هذه الإصابة في 28 فبراير الماضي، كحامل إيجابي للمرض بدرجة ضعيفة، مما أثار الخوف بشأن انتقال المرض الوبائي من الإنسان إلى الحيوانات الأليفة.









ووفقا لموقع "fullfact"، فإن المنظمة العالمية لصحة الحيوان قد أولت اهتماما خاصا بهذه القضية، لكن بعض الخبراء تساءلوا عما إذا كانت هناك أدلة كافية لتأكيد نقل المرض من الإنسان إلى الحيوان.





قال أستاذ علم الفيروسات الجزيئية، جوناثان بول، من جامعة نوتنجهام، إن هناك حاجة للتمييز بين العدوى الحقيقية والكشف عن وجود الفيروس في الكلب، فيما قالت عالمة المناعة الفيروسية والجراحة البيطرية، سارة كادي، أن الاختبار المستخدم في هونج كونج ليس قادرًا على اكتشاف ما إذا كان الكلب مصابًا بالفيروس أم أنه كان يلعق فقط الأسطح الملوثة.





ولكن أوضحت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية أن حتى الآن لا يوجد أي دليل على أن الحيوانات الأليفة يمكن أن تكون حاملة لفيروس الكورونا سواء عدوى من البشر أو تنقله إليهم، خاصة وأنه لم تصب من قبل خلال انتشار فيروس السارس، وقال رئيس الجمعية البيطرية البريطانية أنه لا يوجد دليل على أن الحيوانات الأليفة يمكن أن تكون مصدرًا للإصابة بـ Covid-19 للإنسان أو الحيوانات الأخرى.





وتم الإعلان عن عدم نقل الفيروس من أو إلى الحيوانات الأليفة، لأن في عام 2003 خلال تفشي عدوى السارس أيضا لم يصب الحيوانات الأليفة بالمرض ولم ينقلوه إلى البشر.





من جانبها عقدت وكالة الصحة الفرنسية اجتماعا طارئا بشأن الأمر نفسه، ووفقا لم تم فإنه لا يوجد أي دليل علمي على أن الحيوانات الأليفة تنقل الفيروس من أو إلى البشر.





ولكن على الرغم من هذا الإعلان الهام، إلا أنه لا تزال نصيحة منظمة الصحة العالمية بشأن التفاعل مع الحيوانات الأليفة مهمة، و تقول منظمة الصحة العالمية: "من الجيد دائمًا أن تغسل يديك بالماء والصابون بعد ملامسة الحيوانات الأليفة، هذا يحميك من البكتيريا الشائعة المختلفة مثل إي كولاي، السالمونيلا التي يمكن أن تنتقل بين الحيوانات الأليفة والبشر ".



