شاهد.. احتفال تسيلا بـ سيارتها الكهربائية رقم مليون

احتفلت تيسلا رسميًا بانضمامها إلى قائمة صانعي السيارات الكبار بعد أنتاجها سيارتها رقم مليون، لتصبح بذلك الرقم أكبر صانع للسيارات الكهربائية على مستوى العالم.

تم الاحتفال بهذا الحدث البارز في مقر Palo Alto في ولاية كاليفورنيا الأمريكية ، بحضور ايلون ماسك مؤسس الشركة ووضع سيارة تيسلا موديل Y حمراء اللون رقم مليون ، بوسط ساحة الشركة والتقاط الصور التذكارية معها ثم بعد ذلك تسليمها لصاحبها الجديد .





وخلال افتتاح مصنع السيارات الثاني للشركة على مستوى العالم في شنغهاي، بالصين في أواخر العام الماضي، رفعت تيسلا معدل إنتاجها السنوي بشكل كبير .





وتخطط شركة صناعة السيارات تجميع ما لا يقل عن 150,000 سيارة كهربائية في الصين هذا العام، وذلك جنبًا إلى جنب مع قدرة مصنع فريمونت التي تبلغ 500,000 سيارة سنويًا، مما سيوفر لها معدل إنتاج سنوي يبلغ 650,000 سيارة، لذا استعدوا للمزيد من الإنجازات التي سيستعرضها ايلون ماسك على تويتر، في هذا المجال.