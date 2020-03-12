في يوم العاصفة.. الجيزة توجه 8 تحذيرات هامة للمواطنين

أعلنت غرفة العمليات المركزية بمحافظة الجيزة عن مجموعة من الإرشادات العامة، التي يجب على المواطنين اتباعها، على مدار اليومين تزامنا مع حالة الطقس السيئة التي أعلنت عنها هيئة الأرصاد الجوية .





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وأوضحت أنه حرصاً على سلامة المواطنين فإنه قد تم رفع درجة الاستعداد لسوء الاحوال الجوية والطقس غير المستقر وسقوط الأمطار ووجود الرياح والعواصف الشديدة علي مدار الأيام الثلاثة القادمة.

وشددت أنه تزامنا مع تلك الموجة الطقسية يجب على المواطنين اتباع التعليمات التالية:

١- الابتعاد عن اكشاك المحولات وصناديق الكهرباء وكذلك اعمدة الانارة حرصا على حياه المواطنين.

٢- فى حالة الانقطاع المتكرر للتيار يتم فصل الاجهزة الكهربائية لحين استقرار التيار.

٣- التأكيد بعدم ملامسة مكونات الشبكات الكهربائية بالطرقات .

٤- في حالة انقطاع التيار واستخدام انارة تقليدية وخاصة الشموع يجب اليقظة والحذر لتفادى اى اخطار او حرائق.

٥- على عدم التواجد بجوار اللوحات الاعلانية واعمدة الانارة اثناء سقوط الامطار .

٦- القيادة بهدوء علي الطرق السريعه والتأكد من كفاءة مساحات السيارة.

٧- تخزين كميات من المياه اضافية تحسبا لتأثر ضخ المياه نتيجة الامطار الشديدة.

وشددت محافظة الجيزة على المواطنين بضرورة الابلاغ عن اى طوارئ خاصة بالتعامل مع تراكم مياه الامطار بالشوارع او ايه حادث يرجى سرعة الاتصال بغرفة الازمات بالمحافظة على الارقام الاتية : " 35863004 ، 35855722 ، 35869193 ، 35869371 او الخط الساخن 114 "