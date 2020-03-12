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حوادث

الطقس السيئ أخرجها من جحورها.. مستشفى نجع حمادي يستقبل 12 مصابًا بلدغات عقارب

الخميس 12/مارس/2020 - 09:25 ص
العقرب
العقرب
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يوسف رجب
استقبل مستشفى نجع حمادي العام، 12 مواطنًا مصابًا بلدغات عقارب، نتيجة الطقس السيئ الذي تشهده البلاد. 


تلقى اللواء شريف عبدالحميد- مدير أمن قنا إخطارًا من مستشفى نجع حمادي العام، باستقبال 12 شخصاً من مختلف الأعمار مصابين بلدغات عقارب.

تم تقديم المصل والعلاج اللازم لجميع الحالات المصابة، وسط حالة استنفار بالمستشفى للتعامل مع أي إصابات ناتجة عن سوء الأحوال الجوية. 

يُذكر أن محافظة قنا، رفعت درجة الاستعداد القصوى في كافة قطاعاتها لمواجهة أي أخطار تنتج عن موجة الطقس السيء التي تشهدها البلاد وفقًا لتحذيرات هيئة الأرصاد.

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