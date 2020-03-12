بسبب العاصفة الترابية.. غلق طرق أسيوط الصحراوية و"سوهاج - سفاجا"

أعلن مركز إدارة الأزمات والكوارث بمحافظة أسيوط، اليوم الخميس، غلق طرق أسيوط الصحراوي الغربي والصحراوي الشرقي وسوهاج سفاجا، لسوء حالة الطقس والعاصفة الترابية التي أدت لحجب الرؤية.

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط حالة الطوارئ بجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ورفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى بجميع المديريات والهيئات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى وكافة مرافق الخدمات والقطاعات واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة تحسبًا لسوء الأحوال الجوية المتوقع حدوثها حسب بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

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وناشد المحافظ جموع مواطني المحافظة بعدم الاقتراب من أعمدة الإنارة أو المحولات الكهربائية بالشوارع والميادين أثناء سقوط الأمطار حرصًا على سلامتهم وتفاديًا لتعرضهم لأي سوء أو ضرر، وأخذ الحيطة والحذر وخاصة قائدى السيارات على الطرق السريعة وأثناء القيادة ليلا على الطرق السريعة والصحراوية والإلتزام بالسرعات المقررة وبتعليمات المرور وهيئة الأرصاد الجوية وأتباع التعليمات المرورية الخاصة في حالة سقوط الأمطار أو التعرض لعواصف ترابية.

وأشار إلى أن غرفة الأزمات الكوارث وعمليات المحافظة في حالة انعقاد دائم على مدار 24 ساعة بحضور ممثلي كافة الجهات التنفيذية والأمنية المعنية وعلى تواصل مستمر مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والأحياء والمديريات لمتابعة حالة الطقس أو أية تغييرات مناخية قد تحدث وتتلقي أية بلاغات أو شكاوى من المواطنين من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) على مدار 24 ساعة أو من خلال إرسال الشكوى على صفحة المحافظة "الصفحة الرسمية لمحافظة أسيوط" على مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك وتويتر وإنستجرام لمواجهة للتعامل الفورى معها مع نشر كافة البيانات والنشرات الإعلامية بصفة مستمرة على الصفحة الرسمية للمحافظة والتواصل مع كافة وسائل الإعلام الرسمية لإطلاعهم على آخر المستجدات.

كان محافظ أسيوط كلف رؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية خاصة على الطرق السريعة والمرور وتكليف نائب المحافظ وسكرتير عام المحافظة والسكرتير المساعد بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية والقطاعات للتأكد من جاهزيتها والتأكد من سلامة كافة مخرات السيول بنطاق المحافظة ومراجعة جاهزية كافة المركبات والمعدات الخاصة بمواجهة السيول ومعدات التدخل مع الأمطار الغزيرة ومراجعة المهمات والأدوات الخاصة بالإغاثة ومراجعة البالوعات والمصارف وأعمدة الإنارة في الشوارع واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية خلال تلك الفترة وتكليف مديرية الصحة برفع درجة الاستعداد في كافة المستشفيات والوحدات الصحية ومراجعة موقف الأدوية والأمصال والتأكيد على صلاحيتها وصلاحية المغذيات الكهربائية والمغذيات الكهربائية البديلة والتأكد من تجهيز كافة سيارات الإسعاف لتغطية مدن ومراكز المحافظة فضلًا عن تكليف إدارة المرور بإتخاذ التدابير اللازمة ونشر الأكمنة الثابتة والمتحركة على الطرق السريعة والفرعية لمواجهة تداعيات العاصفة ووضع طرق بديلة في حالة غلق بعض الطرق بالإضافة إلى توزيع معدات كسح المياه وسيارات الحماية المدنية والإطفاء بالأماكن الخطرة واستعداد فرق الطوارىء بكافة التخصصات " المياه – الصرف الصحي – الكهرباء – المرور – الطرق والغاز وغيرها " .

وأكد المحافظ أنه كلف المهندس نبيل الطيبي سكرتير مساعد المحافظة بالمرور الميداني لمراجعة كافة الإجراءات التي اتخذتها المراكز لمواجهة سوء الأحوال الجوية والاطمئنان على اتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين لافتًا إلى اتخاذ عدة إجراءات تحسبًا لهطول أمطار غزيرة أو سيول منها رفع استعداد وتوزيع معدات كسح وشفط المياه وسيارات الحماية المدنية والإطفاء بالأماكن الخطرة واستعداد فرق الطوارئ بكافة التخصصات "المياه – الصرف الصحي – الكهرباء – المرور – الطرق وغيرها" والتنسيق الكامل بين رؤساء المراكز بنطاق المحافظة ومديريات الخدمات لتوحيد الجهود وتنفيذ الخطط التي تم وضعها مسبقًا للإجراءات التي يمكن تنفيذها عند حدوث أى طارئ ومراجعة شبكات وخطوط وروافع الصرف الصحي خاصة بالطرق الرئيسية وأسفل الإنفاق والكباري وتجربة مواتير سحب المياه بأسفل الأنفاق التأكد من جاهزيتها ومراجعة الخطط المرورية والمناورة بوسائل توجيه المرور بنطاق المحافظة ومراجعة موقف المناطق السابق تضررها من أحداث مماثلة.