AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

"الغيوم في الطبيعة والثقافة".. ريتشارد هامبلن يبحث عن خيال الإنسان الواسع في التعامل مع الظاهرة

الخميس 12/مارس/2020 - 02:03 م
صدى البلد
Advertisements
جنال الشرقاوي

شغلت ظاهرة الغيوم تفكير الإنسان منذ قرون إلى يومنا هذا، وجاء كتاب "الغيوم في الطبيعة والثقافة"، لمؤلفه ريتشارد هامبلِن، مقدمة موسوعية شاملة في هذا المجال، إذ يتناول هذه الظاهرة المحيرة من جوانبها كافة، ابتداءً من كونها ظاهرة علمية بحتة وأسباب تكونها واختلافاتها في الشكل وتاريخ تسمياتها اللاتينية التي ظهرت لتمييز بعض أنواع الغيوم عن غيرها.

 

ويتطرق الكتاب الصادر عن  مشروع "كلمة" للترجمة في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي"، إلى خيال الإنسان الواسع في التعامل مع ظاهرة الغيوم وتصوراته لها في اللغة والأدب وغير ذلك من فنون التصوير والرسم والموسيقى.

 

ويأتي الكتاب ضمن سلسلة علمية تتناول الأهمية التاريخية والتاريخ الثقافي للظواهر الطبيعية كتبها خبراء في مجالات العلم والفن والأدب والميثولوجيا والدين والثقافة يستكشفون فيها ويفسرون ظواهر هذا الكوكب الذي نعيش عليه بطريقة مثيرة للاهتمام.

 

ويحاول الكاتب من خلال هذا الكتاب استكشاف تنوع الغيوم وانتشارها واختلاف مظاهرها، مشجعًا القارئ على الاهتمام بها.

 

كما يتطرق المؤلف في البداية إلى الغيوم في الخرافات والأساطير واصفًا إياها على أنها "أوهام من العدم" حسبما يقول الفلاسفة، ومتوسعًا في استكشاف تخيلات الإنسان للغيوم في الأساطير والخرافة، ثم يتناول التاريخ الطبيعي للغيوم، ويعرج على الغيوم في اللغة والأدب والفن والفوتوغرافيا والموسيقى ثم يأتي فصل أخير عن غيوم المستقبل يتابع محاولات الإنسان لتكوين الغيوم في الأماكن التي تندر فيها أو في أي وقت يريد فيها ذلك.

 

ويتضمن الكتاب الكثير من الجوانب الأخرى لموضوع الغيوم ومن ذلك أصناف الغيوم وأنواعها، ويعطي جدولًا زمنيًا للكتابات التي تناولت الغيوم والمنظمات المتخصصة في هذا الشأن وينتهي بمراجع مختارة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السائحون يرصدون تعامد الشمس على حتشبسوت بالأقصر | صور

المغاني .. منبر حوار الثقافات ووجبة ثرية لعشاق الشعر

وفاة كاتب بمعرض الكتاب .. (تفاصيل)

غادة حلمي: أغلب ضحايا الاتجار بالبشر النساء والأطفال

ضد الإسلاموفوبيا.. كتاب جديد عن دار فضاءات

ترشيحاتنا

السماء تمطر حديدا .. اكتشاف خصائص غريبة لـ كوكب أضخم من الشمس

ضحايا الطقس السيئ بقنا.. مصرع طفل وانهيار 5 منازل وسقوط مئذنتين و31 شجرة و16 عامود كهرباء

بسبب فيريرا.. خطاب صادم من الفيفا للزمالك

من الأجمل.. ياسمين صبرى وأحلام الأبرز.. نجمات تألقن بـالجمبسوت اللامع

الدعاء عند سماع صوت الرعد والبرق والمطر الشديد

كارثة جديدة.. إصابة شقيقة فنان مشهور بـ فيروس كورونا

AdvertisementS

أخبار الرياضة .. إكرامي يكشف حقيقة توقيع رمضان صبحى للزمالك.. مرتضى منصور يهاجم اتحاد الكرة

مش كنتي لسه بتنتحري.. شقيق ياسمين عبد العزيز يفضح منى فاروق

إيقاف دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي بسبب فيروس كورونا.. تفاصيل

في ذكرى رحيل نجوى سالم.. سر انتحارها ومساعدتها لفنان شهير

الأسوأ لم يأت بعد .. بالخرائط ذروة العاصفة الجوية المضطربة خلال ساعات

ضحايا أمطار عاصفة التنين .. مصرع طفل وإصابة 39 آخرون وانهيار مسجد ومنزلين

حرائق وصعق ووفاة .. حصيله الساعات الأولى للطقس السيئ بسوهاج.. فيديو وصور

بسبب كورونا .. قرارات جديدة من وزارة الأوقاف تخص صلاة الجمعة غدا

ميدو يفتح النار على اتحاد الكرة بسبب تأجيل مباراة الزمالك والاتحاد.. فيديو

في ذكرى ميلاد سعاد نصر.. خطأ طبي أنهى حياتها.. عدد زيجاتها ووصيتها الأخيرة

مفاجأة مدوية.. حكم الـVAR لم يحتسب ركلة جزاء لـ الأهلي أمام سموحة

في ذكرى وفاة نجوى سالم.. اسمها الحقيقي واعتناقها الإسلام ونهايتها المأساوية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آخر أسعار تويوتا أوريس في السوق.. ومواصفاتها

بلد عائم على البترول.. غينيا الاستوائية تستقطب كبار المستثمرين فى العالم...صور

بمحركين.. سعر ومواصفات هيونداي أيونيك الهايبرد 2019 في السوق المصرية