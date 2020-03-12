"الغيوم في الطبيعة والثقافة".. ريتشارد هامبلن يبحث عن خيال الإنسان الواسع في التعامل مع الظاهرة

شغلت ظاهرة الغيوم تفكير الإنسان منذ قرون إلى يومنا هذا، وجاء كتاب "الغيوم في الطبيعة والثقافة"، لمؤلفه ريتشارد هامبلِن، مقدمة موسوعية شاملة في هذا المجال، إذ يتناول هذه الظاهرة المحيرة من جوانبها كافة، ابتداءً من كونها ظاهرة علمية بحتة وأسباب تكونها واختلافاتها في الشكل وتاريخ تسمياتها اللاتينية التي ظهرت لتمييز بعض أنواع الغيوم عن غيرها.

ويتطرق الكتاب الصادر عن مشروع "كلمة" للترجمة في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي"، إلى خيال الإنسان الواسع في التعامل مع ظاهرة الغيوم وتصوراته لها في اللغة والأدب وغير ذلك من فنون التصوير والرسم والموسيقى.

ويأتي الكتاب ضمن سلسلة علمية تتناول الأهمية التاريخية والتاريخ الثقافي للظواهر الطبيعية كتبها خبراء في مجالات العلم والفن والأدب والميثولوجيا والدين والثقافة يستكشفون فيها ويفسرون ظواهر هذا الكوكب الذي نعيش عليه بطريقة مثيرة للاهتمام.

ويحاول الكاتب من خلال هذا الكتاب استكشاف تنوع الغيوم وانتشارها واختلاف مظاهرها، مشجعًا القارئ على الاهتمام بها.

كما يتطرق المؤلف في البداية إلى الغيوم في الخرافات والأساطير واصفًا إياها على أنها "أوهام من العدم" حسبما يقول الفلاسفة، ومتوسعًا في استكشاف تخيلات الإنسان للغيوم في الأساطير والخرافة، ثم يتناول التاريخ الطبيعي للغيوم، ويعرج على الغيوم في اللغة والأدب والفن والفوتوغرافيا والموسيقى ثم يأتي فصل أخير عن غيوم المستقبل يتابع محاولات الإنسان لتكوين الغيوم في الأماكن التي تندر فيها أو في أي وقت يريد فيها ذلك.

ويتضمن الكتاب الكثير من الجوانب الأخرى لموضوع الغيوم ومن ذلك أصناف الغيوم وأنواعها، ويعطي جدولًا زمنيًا للكتابات التي تناولت الغيوم والمنظمات المتخصصة في هذا الشأن وينتهي بمراجع مختارة.