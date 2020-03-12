طرح بريليانس V7 في السوق المصري.. الوكيل يكشف عن الموعد النهائي

وأضاف وكيل العلامة البافارية الصينية في مصر على وجود صعوبة في تحديد سيارة V7 الجديدة خلال الوقت الحالي في ظل تذبذب سعر الدولار.





بالإضافة إلى الاهتمام بتجهيزات السيارة واكسسواراتها على أعلى مستوى، كانت الشركة البافارية الصينية قد تعاونت مع شركة السيارات العالمية بي إم دبليو على تزويد السيارة الصينية V7 ذات المواصفات القياسية بمحرك وفيتيس BMW ذكي.









تأتي V7 بمواصفات خاصة مع الاهتمام بزيادة الرفاهية في السيارة، حيث تتميز بمحرك BMW سعة 1.6 لتر قادر على إنتاج 202 حصان، ويتصل بناقل حركة DCT من 7 سرعات، ويتم من خلال شاشة العرض في السيارة التحكم في نظام المناخ ثنائي المناطق مع عدادات تناظرية وشاشة ملونة في الوسط.





بالإضافة إلى فتحة سقف بانورامية، كاميرا، مقاعد أمامية كهربائية وإضاءة ليد، و 8 وسائد هوائيه وأنظمة Abs، Epd، Asr، Hhc، Smart Curz Control وكاميرات 360 درجة.



