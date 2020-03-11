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سيارات

أسعار هيونداي hyundai اليوم في مصر.. صور

الأربعاء 11/مارس/2020 - 09:01 ص
هيونداي توسان
هيونداي توسان
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اشرف عطية
تشهد أسعار السيارات في مصر كثيرًا من التغييرات التي أثرت عليها هبوطًا وارتفاعًا، لذا يبحث الجميع بشكل شبه  يومي عن أسعار السيارات خصوصا بعد التخفيضات الأخيرة، ونستعرض في التقرير التالي أسعار هيونداي في مصر أمس الثلاثاء، بعد إعلانها لتخفيض هيونداي كريتا بقيمة 10.000 جنيه. 

أسعار هيونداي
هيونداي i10 2020
هيونداي i10
أسعار hyundai i10 تبدأ من 229.900 جنيه حتى 249.900 جنيه لأعلى فئة GLS.


نتيجة بحث الصور عن ‫هيونداي h10‬‎

هيونداي توسان 2020
هيونداي توسان
سعر hyundai Tucson يبدأ من 400.000 جنيه حتى 560.000 جنيه لأعلى فئة.


نتيجة بحث الصور عن هيونداي توسان 2020

أسعار hyundai elantra ad تبدأ من 299.900 جنيه حتى 432.900 جنيه لأعلى فئة.

نتيجة بحث الصور عن ‪hyundai elantra ad‬‏

هيونداي النترا 2020
أسعار hyundai elantra hd تبدأ من 239.900 جنيه حتى 267.900 جنيه لأعلى فئة.


نتيجة بحث الصور عن ‫هيونداي النترا 2020 hd‬‎

hyundai creta
أسعار هيونداي كريتا 2020 تبدأ من 333.000 جنيه حتى 408.000 جنيه لأعلى فئة.
بتخفيض 10.000 جنية بدلا من 343.000 جنيه حتى 418.000 جنيه لأعلى فئة.

نتيجة بحث الصور عن كريتا 2020

accent hci 2020
أسعار accent hci تبدأ من 259.900 جنيه حتى 339.900 جنيه لأعلى فئة.

نتيجة بحث الصور عن ‪accent hci 2020‬‏

hyundai h1
هونداي h1 بسعر 575.000 جنيه.
تخفيض جديد في أسعار هيونداي hyundai في مصر .. صور
أسعار هيونداي hyundai اليوم في مصر.. صور
أسعار هيونداي hyundai اليوم في مصر.. صور
أسعار هيونداي hyundai اليوم في مصر.. صور
أسعار هيونداي hyundai اليوم في مصر.. صور
أسعار هيونداي hyundai اليوم في مصر.. صور
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