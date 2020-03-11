أسعار هيونداي hyundai اليوم في مصر.. صور

تشهد

أسعار السيارات في مصر

كثيرًا

من التغييرات التي أثرت عليها هبوطًا وارتفاعًا، لذا يبحث الجميع بشكل شبه

يومي عن أسعار السيارات خصوصا بعد التخفيضات الأخيرة، ونستعرض في التقرير التالي

في مصر

أمس الثلاثاء، بعد إعلانها لتخفيض هيونداي كريتا بقيمة 10.000 جنيه.