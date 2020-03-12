هيونداي تظهر النترا 2021 لأول مرة قبل الإعلان عنها رسميا ..فيديو

استعرضت شركة هيونداي سيارتها الجديدة النترا 2021 فى مقطع فيديو قبل الكشف العالمي عنها لأول مرة في مؤتمر صحفي 17 مارس في غرب هوليوود بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

يكشف الفيديو واللقطات التي استعرضت بها هيونداي النترا الجديدة، أن تصميمها سيكون مختلفًا جذريًا عن الطراز السابق وأكثر إثارة لانتباه، ففي الواجهة الأمامية، يمكننا أن نرى مجموعة من المصابيح الأمامية القوية مع أضواء نهارية مدمجة، وتتميز النترا من الجانب أيضًا بتصميم جديد مميز بفضل خطوط الجسم الحادة التي تمر بالأبواب بشكل قطري.

يذكر أن الصورة التشويقية لجانبية السيارة وفرت لنا نظرة على الجنوط الفضية والسوداء وكذلك المصابيح الخلفية المدببة، ومن المثير للاهتمام أيضًا أن نرى كيف تمتلك الواجهة الخلفية مشتت هواء دقيق يمتد أعلى المصابيح الخلفية.

أما بالنسبة للتصميم الداخلي، فيبدو بسيطًا للغاية، مقارنة بطرز هيونداي الحالية في السوق، وهناك شاشة عريضة للنظام الترفيهي تبدأ من لوحة القيادة و تتدفق بسلاسة إلى مجموعة أجهزة القياس.

بالإضافة إلى ذلك، تتميز النترا الجديدة بعجلة قيادة مميزة بأربعة محاول ولمسات حمراء على طول لوحة القيادة، كما أن هناك أيضًا كونسول وسطي أبيض ونفق يحمل ناقل الحركة يعمل على فضل السائق عن الراكب، وتصف هيونداي المقصورة بأنها "شرنقة غامرة".