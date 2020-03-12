جورج الراسي: لا أجد صعوبة في الغناء باللهجة المصرية

قال المطرب جورج الراسي، إنه لا يجد صعوبة في الغناء باللهجة المصرية، مؤكدا أنه تربى على الأعمال المصرية سواء أفلام أو مسلسلات.





وأضاف جورج، في تصريحات لـ "صدى البلد" أن أي فنان عربي يتمني أن يأتي إلى مصر لانها جواز سفر الفنانين للشهرة، مؤكدا ان الفنانين الشباب يجب ان يكونوا مهتمين بالارث الفني الموجود في مصر ويحافظوا عليه.





رفع النجم اللبناني جورج الراسي شعار كامل العدد في حفلاته التي أحياها بالعاصمة اللبنانية بيروت بمناسبة احتفالات عيد الحب.



