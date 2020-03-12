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فن

جورج الراسي: لا أجد صعوبة في الغناء باللهجة المصرية

الخميس 12/مارس/2020 - 03:05 م
جورج الراسي
جورج الراسي
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محمد نحلة - احمد ابراهيم
قال المطرب جورج الراسي، إنه لا يجد صعوبة في الغناء باللهجة المصرية، مؤكدا أنه تربى على الأعمال المصرية سواء أفلام أو مسلسلات.

وأضاف جورج، في تصريحات لـ "صدى البلد" أن أي فنان عربي يتمني أن يأتي إلى مصر لانها جواز سفر الفنانين للشهرة، مؤكدا ان الفنانين الشباب يجب ان يكونوا مهتمين بالارث الفني الموجود في مصر ويحافظوا عليه.

رفع النجم اللبناني جورج الراسي شعار كامل العدد في حفلاته التي أحياها بالعاصمة اللبنانية بيروت بمناسبة احتفالات عيد الحب. 

وبدأ جورج الراسي حفلتيه بأغنيته الجديدة "خليها ببالك" وطالبه جمهوره بإعادة غنائها ومجموعة أخرى من أغانيه الرومانسية والشعبية على إيقاع الدبكة اللبناني، كما قدم أغنيات "انت الحب" و"الحب المجنون"، ووحدك انتي وجاي لعنديك وغيرها من أغانيه الناجحة.
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