AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

الحرية المصرى يهنئ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق برئاسة مستقبل وطن

الخميس 12/مارس/2020 - 03:08 م
ماجدة بدوي
توجه الدكتور صلاح حسب الله رئيس حزب الحرية المصرى، بالتهنئة إلى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس حزب مستقبل وطن بمناسبة توليه رئاسة الحزب،معلنا استعداد حزب الحرية المصرى على التعاون والتنسيق مع حزب مستقبل وطن تجاه جميع القضايا.

وقال " حسب الله " أننى وقيادات حزب الحرية نتمنى التوفيق للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق وقيادات حزب مستقبل لما فيه اثراء الحياة السياسية والحزبية.

و وجه حسب الله  الشكر للمهندس اشرف رشاد الرئيس السابق لحزب مستقبل وطن على ماقام به من جهود كبيرة خلال رئاسته للحزب، مؤكدا انه قدم وما زال أمامه للكثير ليقدمه فى موقعه الجديد بالحزب .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قضايا التعليم والطرق في المؤتمر الحزبي الأول لمستقبل وطن بالوادي الجديد.. صور

مستقبل وطن يكرم عبد الرازق توفيق خلال احتفالية المتميزين في 2019

أخبار البرلمان: تفاصيل حول وفاة نائب رئيس حزب الحرية في الأسانسير.. وتعرف على حصاد أول يوم للانتخابات التكميلية في الجيزة

عبد الوهاب عبد الرازق رئيسا لـ حزب مستقبل وطن

أشرف رشاد نائبا أول وأمينا عاما لـ حزب مستقبل وطن

رئيس مستقبل وطن الجديد: المناصب ليست من نهج الحزب أو هدف أعضائه

ترشيحاتنا

أسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 12-3 -2020.. فيديو

تداول صور لأسد يجوب الشوارع أثارت رعب السكان.. صور

أول تعليق من كلوب بعد اقصاء ليفربول من دوري أبطال أوروبا

آخر أسعار تويوتا أوريس في السوق.. ومواصفاتها

إيقاف دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي بسبب فيروس كورونا.. تفاصيل

في ذكرى رحيل عادل خيري .. مأساة أنهت حياته

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إعلان إصابتهما بـ كورونا.. 20 صورة تجسد قصة حب توم هانكس وزوجته

متلبسيش عدسات .. 7 حاجات لازم تعملها لمواجهة العاصفة الترابية

آخر أسعار تويوتا أوريس في السوق.. ومواصفاتها