الحرية المصرى يهنئ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق برئاسة مستقبل وطن

توجه الدكتور صلاح حسب الله رئيس حزب الحرية المصرى، بالتهنئة إلى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس حزب مستقبل وطن بمناسبة توليه رئاسة الحزب، معلنا استعداد حزب الحرية المصرى على التعاون والتنسيق مع حزب مستقبل وطن تجاه جميع القضايا.





وقال " حسب الله " أننى وقيادات حزب الحرية نتمنى التوفيق للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق وقيادات حزب مستقبل لما فيه اثراء الحياة السياسية والحزبية.



