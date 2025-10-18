سفير مصر في باريس يشارك في تدشين لوحة تذكارية باسم الدكتور بطرس بطرس غالي الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة بمقر اليونسكو

شارك السفير علاء يوسف سفير جمهورية مصر العربية في باريس ومندوبها الدائم لدى منظمة اليونسكو في فعالية نظمها وفد مصر الدائم لدى اليونسكو بالاشتراك مع أمانة المنظمة لتدشين لوحة تذكارية باسم الدكتور بطرس بطرس غالي الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة في مقر اليونسكو.

جاء ذلك بحضور أودريه أزولاي المديرة العامة لمنظمة اليونسكو ،ورئيسة المؤتمر العام للمنظمة، فضلا عن عدد من أبرز السفراء والمندوبين الدائمين للدول الأعضاء، والسيدة لويز موشيكيوابو السكرتيرة العامة لمنظمة الفرانكفونية.

وبهذه المناسبة، ألقى السفير علاء يوسف كلمة أكد فيها أن الدكتور بطرس غالي يُعد قامة وطنية رفيعة وأن إحياء ذكراه في اليونسكو يعكس مكانته الفريدة كرمز للدبلوماسية الدولية، ودوره الهام وإسهاماته الجليلة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي في تحقيق السلام، وإيمانه بالوحدة الأفريقية وحق الشعوب في التحرر وتقرير المصير والتنمية.

وأكد أن إرثه القيم ومبادراته المختلفة وأبرزها "أجندة من أجل السلام" تعد مرجعاً للجهود الدولية لتعزيز دور الأمم المتحدة في توطيد دعائم السلام وتحقيق التنمية حول العالم.

من جانبها ، ألقت المديرة العامة لليونسكو "أودريه أزولاي" كلمة أشادت فيها بالمسيرة السياسية والدبلوماسية للدكتور بطرس غالي ودوره في تحقيق السلام واهتمامه بتعزيز التعليم والحوار بين الثقافات، خاصة ابان توليه منصب أمين عام الأمم المتحدة، وكذا أمين عام منظمة الفرانكوفونية، فضلا عن قيامه بإنشاء لجنة الثقافة والتنمية عام 1992 واللجنة الدولية للديمقراطية والتنمية عام 1998 في إطار اليونسكو لتعزيز الحوكمة وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة بما عزز دور المنظمة في الدبلوماسية الوقائية والسلام، وكذا اختياره رئيساً فخريا للجمعية الدولية لأصدقاء متاحف مصر.

كما أعربت عن تقديرها للدور الحيوي الذي تلعبه مصر في تحقيق السلام في المنطقة لاسيما استضافتها قمة شرم الشيخ للسلام.

وأشادت كذلك بجهود وفد مصر لدى اليونسكو وسعيه الدائم للتوصل إلى توافق بين الدول الأعضاء في إطار المنظمة.

