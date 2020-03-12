AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

الجامعة البريطانية في مصر: نستعد لإنشاء كلية لفن التصميم مع بدء العام الدراسي الجديد

الخميس 12/مارس/2020 - 03:39 م
صدى البلد
Advertisements
نهلة الشربيني
قال الدكتور أحمد حمد رئيس الجامعة البريطانية في مصر، إنه قد تم صدر قرار من رئيس الجمهورية بالموافقة على إنشاء كلية فن التصميم والتي ستفتتح العام المقبل لتكون الكلية رقم 11 في الجامعة حيث يحصل الطالب بالجامعة علي شهادتين واحة من مصر وأخرى من إنجلترا.

وأضاف "حمد" في تصريح لصدى البلد أن هناك كليات اخرى متميزة في الجامعة مثل كلية القانون والتي يمثل التدريس بها 40% باللغة العربية لدراسة الشريعة والقانون كما تشمل الدراسة في كليات إدارة الأعمال والاقتصاد والعلوم السياسية والحاسبات والمعلومات والهندسة وجميعها يحصل طلابها علي شهادات أجنبية بينما طب الاسنان والصيدلة يحصلان على الشهادة المصرية فقط.

وأشار إلى أن كلية الحاسبات والمعلومات كان عميدا لها قبل تنصيبه رئيسا للجامعة، حيث أنها اولى كليات الحاسبات التي حصلت على الاعتماد في مصر كما أنها الاولي في اتباع الذكاء الاصطناعي وجعله جزء من دراستها ومن ثم قسم بالكلية. 

حصدت فرق الجامعة البريطانية 29 ميدالية متنوعة في دوري الجامعات موسم 2019- 2020 المقام بالجامعة الألمانية وجامعة قناة السويس التي تحتضن بطولة تنس الطاولة سيدات، وجامعة طنطا المنظمة لبطولة كمال الأجسام.

وهنأ الدكتور أحمد حمد، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، طلاب الفرق الرياضية وإدارة الأنشطة الطلابية ورعاية الطلاب وقسم النشاط الرياضي، على فوزهم بـ29 ميدالية متنوعة في دوري الجامعات، مؤكدا دعم الجامعة الكامل للأنشطة الطلابية والرياضية، وهو ما إنعكس على تحقيق الفرق الرياضية التابعة للجامعة على مراكز متقدمة في كافة البطولات التي تشارك فيها سواء على المستوى المحلي أو الدولي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة عين شمس يكرم أعضاء هيئة التدريس بـ كلية الحاسبات

آداب عين شمس تطلق حملة توعية للوقاية من فيروس كورونا.. معالجة اللغات الطبيعية وتطبيقاتها.. ندوة بألسن عين شمس...وزير التعليم الاماراتي يزور كليات جامعة حلوان الفنية بالزمالك

هندسة جنوب الوادي تحتفل بتنصيب اتحاد طلاب الكلية

الاتحاد الرياضي للجامعات: نستعد لإقامة دور الجامعات الحدودية للمرة الأولى

ترشيحاتنا

بسبب كورونا .. قرارات جديدة من وزارة الأوقاف تخص صلاة الجمعة غدا

في ذكرى وفاة نجوى سالم.. اسمها الحقيقي واعتناقها الإسلام ونهايتها المأساوية

أكد السيطرة على الأمطار حتى الآن.. مدبولي: قرار تعطيل العمل اليوم كان صائباً.. فيديو

بعد إعلان إصابتهما بـ كورونا.. 20 صورة تجسد قصة حب توم هانكس وزوجته

ريال مدريد يعلن إغلاق النادي وإيقاف نشاطاته بسبب فيروس كورونا

أهالي النجيلة يشتكون من جلوس أحد مصابي الكورونا في شرفة الحجر الصحي

AdvertisementS

أخبار الرياضة .. إكرامي يكشف حقيقة توقيع رمضان صبحى للزمالك.. مرتضى منصور يهاجم اتحاد الكرة

مش كنتي لسه بتنتحري.. شقيق ياسمين عبد العزيز يفضح منى فاروق

ضحايا أمطار عاصفة التنين .. مصرع طفل وإصابة 39 آخرون وانهيار مسجد ومنزلين

الأسوأ لم يأت بعد .. بالخرائط ذروة العاصفة الجوية المضطربة خلال ساعات

حرائق وصعق ووفاة .. حصيله الساعات الأولى للطقس السيئ بسوهاج.. فيديو وصور

بسبب كورونا .. قرارات جديدة من وزارة الأوقاف تخص صلاة الجمعة غدا

مفاجأة مدوية.. حكم الـVAR لم يحتسب ركلة جزاء لـ الأهلي أمام سموحة

ميدو يفتح النار على اتحاد الكرة بسبب تأجيل مباراة الزمالك والاتحاد.. فيديو

إيقاف دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي بسبب فيروس كورونا.. تفاصيل

الداخلية: إغلاق بوابات طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي

في ذكرى ميلاد سعاد نصر.. خطأ طبي أنهى حياتها.. عدد زيجاتها ووصيتها الأخيرة

في ذكرى وفاة نجوى سالم.. اسمها الحقيقي واعتناقها الإسلام ونهايتها المأساوية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إعلان إصابتهما بـ كورونا.. 20 صورة تجسد قصة حب توم هانكس وزوجته

متلبسيش عدسات .. 7 حاجات لازم تعملها لمواجهة العاصفة الترابية

آخر أسعار تويوتا أوريس في السوق.. ومواصفاتها