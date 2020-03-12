أخبار الرياضة.. ميدو يفتح النار على اتحاد الكرة بسبب الزمالك.. إيقاف دوري أبطال أوروبا

نشر موقع "صدى البلد" على مدار صباح يوم الخميس، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية والعالمية والتي جاءت كالتالي:
أكدت تقارير صحفية إنجليزية اليوم الخيمس، علي ظهور أعراض فيروس كورونا المستجد"كوبيد 19" على 3 لاعبين في فريق يلعب في الدوري الإنجليزي
فتح احمد حسام ميدو، نجم منتخب مصر ونادي الزمالك السابق، النار على اتحاد الكرة المصري، وذلك بسبب قرار تأجيل مباريات اليوم بالدوري الممتاز.
أكدت صحيفة ماركا الإسبانية، أن الإتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا، سيصدر قرارًا ، بإيقاف منافسات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي بسبب فيروس كورونا
تلقى مجلس إدارة نادى الزمالك خطابًا رسميًا من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، بإلزام النادي الأبيض بسداد 400 ألف دولار لصالح البرتغالى فيريرا المدير الفنى الأسبق للفريق الأبيض، وذلك إلى جانب معاونيه السابقين.
أعلن نادي ريال مدريد الإسباني اليوم، الخميس، عن إيقاف جميع نشاطاته في مختلف الألعاب، بسبب تفشي فيروس كورونا
كشفت مصادر خاصة أن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رفض استثناء رامي ربيعه من لائحة المارد الأحمر الخاصة بعقوبة الطرد.