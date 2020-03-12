أخبار الرياضة.. ميدو يفتح النار على اتحاد الكرة بسبب الزمالك.. إيقاف دوري أبطال أوروبا

نشر موقع "صدى البلد" على مدار صباح يوم الخميس، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية والعالمية والتي جاءت كالتالي:







البريميرليج على كف عفريت.. ظهور أعراض كورونا على 3 لاعبين في الدوري الإنجليزي

أكدت تقارير صحفية إنجليزية اليوم الخيمس، علي ظهور أعراض فيروس كورونا المستجد"كوبيد 19" على 3 لاعبين في فريق يلعب في الدوري الإنجليزي





ميدو يفتح النار على اتحاد الكرة بسبب تأجيل مباراة الزمالك والاتحاد.. فيديو

فتح احمد حسام ميدو، نجم منتخب مصر ونادي الزمالك السابق، النار على اتحاد الكرة المصري، وذلك بسبب قرار تأجيل مباريات اليوم بالدوري الممتاز.







إيقاف دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي بسبب فيروس كورونا.. تفاصيل

أكدت صحيفة ماركا الإسبانية، أن الإتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا، سيصدر قرارًا ، بإيقاف منافسات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي بسبب فيروس كورونا



بسبب فيريرا.. خطاب صادم من الفيفا للزمالك

تلقى مجلس إدارة نادى الزمالك خطابًا رسميًا من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، بإلزام النادي الأبيض بسداد 400 ألف دولار لصالح البرتغالى فيريرا المدير الفنى الأسبق للفريق الأبيض، وذلك إلى جانب معاونيه السابقين.











ريال مدريد يعلن إغلاق النادي وإيقاف نشاطاته بسبب فيروس كورونا

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني اليوم، الخميس، عن إيقاف جميع نشاطاته في مختلف الألعاب، بسبب تفشي فيروس كورونا











الأهلي يعاقب رامي ربيعة ماليًا

كشفت مصادر خاصة أن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رفض استثناء رامي ربيعه من لائحة المارد الأحمر الخاصة بعقوبة الطرد.







