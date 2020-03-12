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رياضة

بسبب فيريرا.. خطاب صادم من الفيفا للزمالك

الخميس 12/مارس/2020 - 01:48 م
صدى البلد
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ملك موسى
تلقى مجلس إدارة  نادى الزمالك خطابًا رسميًا من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، بإلزام النادي الأبيض بسداد 400 ألف دولار لصالح البرتغالى فيريرا المدير الفنى الأسبق للفريق الأبيض، وذلك إلى جانب معاونيه السابقين.

وتقدم مجلس ادارة نادى الزمالك بطعن على ذلك الحكم مع التأكيد من جانب مسئولى النادي أن مستحقات فيريرا تم إيداعها فى حساب بنكى باسمه فى القاهرة، إلا أنه رفض استلامها، وأرسل الزمالك، خطابًا رسميًا إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".

ياتي هذا لتجنب أية عقوبات من لجنة الانضباط بشأن المستحقات الخاصة بالبرتغالى فيريرا، المدير الفنى الأسبق للفريق، والذى طالب بالحصول على مكافآت الدورى والكأس اللذين توج الفريق بهما تحت قيادته.

كما جاء فى خطاب نادى الزمالك المرسل إلى فيفا أن جميع مستحقات فيريرا موضوعة فى حساب بنكى باسمه ولا يمكن للنادى سحبها مرة أخرى وإرساله له، إرفاق خطاب التحويل الخاص بحسابه في مصر الذى تم تحويل إليه تلك الأموال عندما رحل عن الفريق ورفض استلامها.

ويبحث مسئولو الزمالك، إنهاء ملف فيريرا خاصة إنه تم تحويله إلى لجنة الانضباط لذا حرصت إدارة الكرة بالنادى الأبيض تحت إشراف أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بالنادى على توضيح الموقف للاتحاد الدولى من خلال خطاب الرسمى قبل تحويل الملف إلى لجنة الانضباط.
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