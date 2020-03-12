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حوادث

وزير النقل يصل موقع حادث قطاري روض الفرج

الخميس 12/مارس/2020 - 06:53 م
صدى البلد
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أعلنت هيئة السكك الحديدية أن القطار رقم  991 القادم من سوهاج إلى القاهرة فى روض الفرج والذي كان محتجزا في منطقة برج النجيلي لاستلام أوامر التشغيل لدخول محطة القاهرة  بسبب وجود بعض الأعطال في برج الإشارات نتيجة سوء الأحوال الجوية، قد اصطدم به من الخلف مقدمة القطار رقم 989  القادم من أسوان إلى القاهرة.

وأسفر الحادث عن إصابة 13 فردا، وتم نقلهم للمستشفيات لتلقي العلاج المناسب وفي انتظار بدء معاينة النيابة لإخلاء الخط بعد ذلك.

وانتقل إلى موقع الحادث مهندس كامل الوزير، وزير النقل لمتابعة موقع الحادث.

وكان الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، قد أكد أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ 17 سيارة إسعاف مجهزة، نقلت المصابين إلي مستشفيات معهد ناصر،  وشبرا العام، والسكة الحديد.

وأشار مجاهد إلي أن الإصابات تراوحت ما بين بسيطة إلي متوسطة" سحجات وكدمات وجروح وكسور"، مؤكدا أن جميعهم حالتهم مستقرة ويتلقون العلاج والرعاية اللازمة.

وتترأس الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان انعقاد غرفة إدارة الأزمات والتي تعمل على مدار الـ24 ساعة بديوان عام الوزارة، للوقوف على مستجدات الموقف ومتابعة أي طوارئ في ظل التقلبات الجوية التي تشهدها محافظات الجمهورية.
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