وزير النقل يصل موقع حادث قطاري روض الفرج

أعلنت هيئة السكك الحديدية أن القطار رقم 991 القادم من سوهاج إلى القاهرة فى روض الفرج والذي كان محتجزا في منطقة برج النجيلي لاستلام أوامر التشغيل لدخول محطة القاهرة بسبب وجود بعض الأعطال في برج الإشارات نتيجة سوء الأحوال الجوية، قد اصطدم به من الخلف مقدمة القطار رقم 989 القادم من أسوان إلى القاهرة.





وأسفر الحادث عن إصابة 13 فردا، وتم نقلهم للمستشفيات لتلقي العلاج المناسب وفي انتظار بدء معاينة النيابة لإخلاء الخط بعد ذلك.





وانتقل إلى موقع الحادث مهندس كامل الوزير، وزير النقل لمتابعة موقع الحادث.



