مش موجود بمكتبه في حالة الطوارئ.. محافظ الفيوم يحيل رئيس وحدة للنيابة الإدارية

أحال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم رئيس الوحدة المحلية لقرية فيديمين للتحقيق لتقصيره فى العمل، جاء ذلك خلال تفقد المحافظ ونائبه لقريتى فيديمين والسيليين بمركز سنورس، للوقوف على أعمال رفع تجمعات المياه من الشوارع وحالة الطرق، والتأكد من تنفيذ خطة التعامل مع سوء الأحوال الجوية.





أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم أن المحافظ تفقد شوارع قريتى فيديمين والسليين ومقر الوحدة المحلية بقرية فيديمين، ورصد إهمال رئيس الوحدة المحلية وغيابه عن العمل، لافتًا الى إحالته للنيابة الإدارية، وكذا تفقد المحافظ مناطق المدينة ومنها الحادقة وشوارع الملجأ والسد العالى وميدان السواقى بمدينة الفيوم.









وأضاف أن المحافظ وجه بكسح المياه في عدد من الأماكن، وزيادة عدد سيارات كسح المياه بالاشتراك مع سيارات الكسح الخاصة، وكذا التنسيق مع شركة الكهرباء عند حدوث أي أعطال، موجهًا بسرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين وتذليل كافة العقبات لهم.





الجدير بالذكر أن غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة منعقدة على مدار الساعة والمتصلة بغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمديريات والهيئات الخدمية وغرفة عمليات مجلس الوزراء، حتى انتهاء موجة الطقس السيئ.