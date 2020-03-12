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تعليم

مستشفى جامعة الأزهر يستقبل أطباء من دولة نيجيريا للتدريب

الخميس 12/مارس/2020 - 07:43 م
مستشفى جامعة الازهر
مستشفى جامعة الازهر تستقبل أطباء من دولة نيجيريا الشقيقة
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قســـم التعليــم
تأكيدا على عالمية رسالة الأزهر الشريف جامعا وجامعة برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، استقبلت مستشفيات الحسين الجامعي وجامعة الأزهر التخصصي، أطباء من دولة نيجيريا الشقيقة للتدريب على أحدث ما وصل إليه العلم في مجال إصلاح تشوهات العظام وتثبيت الكسور، تحت إشراف الدكتور أحمد إسماعيل حموده استشاري جراحة وتقويم العظام ومدرس جراحه العظام والكسور بكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة، زميل المركز الدولي لتطويل وتقويم العظام بأمريكا، زميل معهد فريدين لتطويل وتقويم العظام بروسيا، وزميل الجمعيه السويسريه لتثبيت الكسور بألمانيا .


من جانبه أعلن رئيس الجامعة عن اعتزازه وسعادته بالمستوى المتميز الذي وصل إليه القطاع الطبي بجامعة الأزهر،  والذي يعد من أفضل القطاعات الطبية في قارة أفريقيا بشهادة فريق التصنيف الأفريقي الأوروبي الذي قام بزيارة الجامعة منذ عامين تقريبا، حيث منح في تقريره النهائي الصادر بعد تقييم شامل وزيارات متكررة قطاع الطب بجامعة الأزهر تقدير "ممتاز".


وأكد رئيس جامعة الأزهر خلال استقباله لأطباء نيجيريا استعداد الجامعة للتعاون مع جميع الدول وخصوصا الأشقاء من دول القارة السمراء، مشيرا إلى أن مستشفيات الجامعة جاهزة لاستقبال وتدريب جميع الأطباء من دول أفريقيا إنطلاقا من دور وعالمية رسالة الأزهر الشريف.


من جانبهم عبر وفد نيجيريا الطبي عن عميق شكرهم لمؤسسة الأزهر الشريف، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وفضيلة رئيس الجامعة، مثمنين الجهود العظيمة والمخلصة التي يبذلها في كافة المجالات والاتجاهات، وجهوده في سبيل خدمة الإنسانية، مشيدين بمستوى الخدمات الطبية التي تقدمها مستشفيات جامعة الأزهر. 


كان فى استقبال الضيوف  نواب رئيس الجامعة وكذلك عميد ووكيل كلية الطب بنين.


جدير بالذكر أن أطباء نيجيريا شاركوا في ورش عمل مصغرة وإجراء عمليات جراحية بمستشفيات جامعة الأزهر، حيث تم إجراء عمليات جراحية لمرضى يعانون من كسور مفتتة واعوجاج معقد بالأطراف عن طريق تقنية التثبيت باستخدام المثبتات الخارجية، وكذلك عملية لرد خلع متكرر بمفصل الحوض لطفلة عانت لمدة ٤ سنوات.
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