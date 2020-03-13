وزير الزراعة: المتابعة الفورية لحل أي أزمات في الموانئ والمنافذ التابعة للحجر الزراعي قد تواجه انتظام حركة الصادرات الزراعية.. وأطباء حديقة الحيوان بذلوا جهدا في تغذية الحيوانات ورعايتها وحمايتها

السيد القصير:

أطباء حديقة الحيوان بذلوا جهدا كبيرا في تغذية الحيوانات ورعايتها وحمايتها من الأحوال الجوية السيئة

جهود أطباء الحجر البيطري في المنافذ والحدود والمطارات والموانئ لحماية البلاد من الأمراض والأوبئة

المتابعة الفورية لحل أي أزمات في الموانئ والمنافذ التابعة للحجر الزراعي قد تواجه انتظام حركة الصادرات الزراعية









تلقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، تقارير من جميع قيادات الزراعة ومديري المديريات بالمحافظات حول تأثير الظروف الجوية الحالية على المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وذلك في إطار متابعة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المستمرة لأزمة الأمطار الغزيرة والظروف الجوية السيئة التي تتعرض لها البلاد حاليا.





وأكدت التقارير أن جميع أجهزة الوزارة تعمل بشكل طبيعي، وأن غرف العمليات بمديريات الزراعة بالمحافظات تتلقى على مدار الساعة شكاوى للمواطنين وتتعامل معها فورا.





"القصير" أكد أنه تتم المتابعة الفورية لحل أي أزمات في الموانئ والمنافذ التابعة للحجر الزراعي قد تواجه انتظام حركة الصادرات الزراعية، مشيرا إلى أن الأمور تسير بانتظام، كما أنه لم يتم تسجيل أي حالات تعد على الأراضي الزراعية حتى الآن.





وقال إن أطباء حديقة الحيوان بذلوا جهدا كبيرا في تغذية الحيوانات ورعايتها وحمايتها من الأحوال الجوية السيئة، بالإضافة إلى جهود أطباء الحجر البيطري في المنافذ والحدود والمطارات والموانئ لحماية البلاد من الأمراض والأوبئة العابرة للحدود، كما أن العاملين في محطات التقاوي على مستوى الجمهورية قاموا بواجبهم على الوجه الأكمل لحماية التقاوي من الأمطار الغزيرة.





من ناحيته، قال الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، إن جميع المعاهد والمعامل التابعة للمركز تتعاون مع بعضها في متابعة حالة المحاصيل، وأيضا إصدار الإرشادات والنصائح للمزارعين والمربين لمواجهة الظروف الجوية المتقلبة وكيفية الاستفادة من الأمطار.





وأضاف أنه تواجد في مكتبه منذ الصباح الباكر وقام بالتنسيق بين جميع قيادات المركز ومتابعة المشروعات والمحطات البحثية التابعة للمركز للاطمئنان على سير العمل فيها وعدم تأثرها بالظروف الجوية السيئة.





جدير بالذكر أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى كانت قد أعلنت حالة الاستعداد القصوى منذ تحذير هيئة الأرصاد الجوية من سوء حالة الطقس المتوقعة خلال يومي الخميس والجمعة الجاريين.





وسبق وأن أصدرت الوزارة أربعة بيانات بشأن الأزمة على مستوى جميع قطاعات الوزارات ومديرياتها بالمحافظات.





وتواجد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، في غرفة عمليات الوزارة منذ الصباح الباكر لإدارة الأزمة والتخفيف من آثارها السلبية، ووجه قيادات الوزارة بالتعاون مع جميع وسائل الإعلام لطمأنة المزارعين والمربين وضمان وصول النصائح والإرشادات إليهم.