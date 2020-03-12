شاهد.. اللقطات الأولى من حريق محل مفروشات في الدرب الأحمر

ينشر صدى البلد اللقطات الأولى من حادث حريق محل أقمشة في منطقة الدرب الأحمر.
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وكان رجال الحماية المدنية بالقاهرة تمكنوا من السيطرة على حريق التهم محلا تجاريا بالدرب الأحمر.
تلقت عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا بنشوب حريق فى محل مفروشات بالغورية دائرة قسم الدرب الأحمر.
على الفور تم توجيه ٤ سيارات إطفاء الذين تمكنوا من محاصرة النيران قبل أن تمتد لباقى المحلات المجاورة.
تم تحرير محضر وجار إخطار النيابة للتحقيق.
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