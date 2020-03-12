أول ضحايا الطقس السيئ بالشرقية.. مصرع طبيب بيطري صعقا بالكهرباء

لقي طبيب بيطري، اليوم، مصرعه إثر تعرضه لصعق كهربائي أمام منزله بقرية العصايد التابعة لمركز ديرب نجم، وجار تحرير محضر بالواقعة.





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فيما تلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغا بمصرع "إبراهيم ي" 30 سنة، طبيب بيطري،عقب ملامسته عمود إنارة بجوار منزله بقرية العصايد التابعة لمركز ديرب نجم.

وتبين أنه حال قيام المتوفى بركن دراجته البخارية بجوار منزله، استند على عامود إنارة به ماس كهربائي بسبب مياه الأمطار، ما تسبب في تعرضه لصعق كهربائي أودى بحياته على الفور.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ديرب نجم المركزي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، وجار تحرير محضر بالواقعة.





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