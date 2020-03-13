وليد زهران: النزول بسن الحضانة كما كان فى السابق 7 للولد و9 للبنت ضروري لاستقرار الأسرة

قال المحامى وليد زهران، إن مقترح النائبة سهير الحادى بتقديم ترتيب الأب في الحضانة وتخفيض سن حضانة الطفل جدير بالثقة والاهتمام والاهتمام والإشادة .













وأشار زهران فى تصريحات خاصة لصدى البلد أن هذا المقترح راعت فيه النائبة جميع الجوانب وهدفها استقرار الأسرة ومصلحة الطفل، مشددا على ضرورة النزول بسن الحضانة كما كان فى السابق ٧ للولد وتسعة للبنت.













ولفت لأن استقرار الأسرة يكون باستقرار ووجود الأب فى حياة أطفاله بعد الانفصال.













وأشار إلى أن نظام الرؤية الحالى لا يكفى لتوطيد العلاقات بين الطفل ووالده وأهل والده وأنه يجب أن يتم تغييره لنظام الاستضافة .









وكانت النائبة سهير الحادى قد أعلنت فى بيان لها إن الوضع الحالي في المجتمع يتطلب تحرك عاجل في تعديل قانون الأحوال الشخصية، وتطبيق مبدأ الرعاية المشتركة وإرجاع مسألة سن الحضانة إلى الشأن الشرعي دون الاتفاقيات الدولية، موضحة أن سن الأطفال لابد أن يكون له دور في تحديد ترتيب الحضانة.