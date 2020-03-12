بورصة نيويورك تنهي أسوأ جلسة لها منذ 1987

أنهت بورصة نيويورك جلسة اليوم، الخميس، بخسارة مؤشر داو جونز 10%.





وسجلت بورصة نيويورك تراجعا جديدا، ما يضع حدا لفترة خالية من أزمات كبرى في "وول ستريت" استمرت أكثر من 10 سنوات، هي الأطول في تاريخ السوق التي تعاني من تداعيات الهلع من تفشي فيروس كورونا. بحسب ما ذكرت قناة "سكاي نيوز".





وهبط مؤشر "داو جونز" الصناعي 5.9 بالمئة إلى 23.553.22 نقطة، أي متراجعا بأكثر من 20 بالمئة مقارنة بآخر سعر قياسي حقّقه في فبراير.





ويدخل مؤشر "داو جونز" بهذه النتائج "السوق الهابطة"، كذلك تراجع مؤشر ناسداك 4.70 بالمئة إلى 7.952.05 نقطة.





وتأتي نتائج البورصة على خلفية تداعيات تفشي فيروس كورونا، التي دفعت إلى إلغاء عدد من الأحداث والمناسبات في الولايات المتحدة والعالم.