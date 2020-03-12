السعودية تقرر تعليق إقامة المناسبات في صالات الأفراح أو الاستراحات

وبين المصدر وفقا لما ذكرته صحيفة المناطق السعودية أن ذلك يأتي وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية التي أوصت بها الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية، في إطار الجهود الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد (COVID19) ومنع انتشار.





وأضاف : وكذلك انطلاقًا من الحرص على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم.





وأوضح أن هذا القرار يسري اعتبارًا من غدا الجمعة حيث تتولى إمارات المناطق متابعة تطبيق القرار.



