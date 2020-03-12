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أخبار العالم

السعودية تقرر تعليق إقامة المناسبات في صالات الأفراح أو الاستراحات

الخميس 12/مارس/2020 - 10:51 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
أعلن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية أنه وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية التي أوصت بها الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية، في إطار الجهود الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد ومنع انتشاره، انطلاقًا من الحرص على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم، فقد تقرر اعتبارًا من غد الجمعة تعليق إقامة المناسبات في صالات الأفراح أو الاستراحات أو قاعات المناسبات والفنادق. 

وبين المصدر وفقا لما ذكرته صحيفة المناطق السعودية أن ذلك يأتي وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية التي أوصت بها الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية، في إطار الجهود الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد (COVID19) ومنع انتشار. 

وأضاف : وكذلك انطلاقًا من الحرص على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم. 

وأوضح أن هذا القرار يسري  اعتبارًا من غدا الجمعة  حيث تتولى إمارات المناطق متابعة تطبيق القرار.

كما دعت وزارة الداخلية الجميع إلى الالتزام بتنفيذ القرار حرصًا على حماية صحة المواطنين والمقيمين، والتزامًا بالإجراءات الوقائية الاحترازية الضرورية.

وأعلنت وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية تأجيل عقد القمتين السعودية-الأفريقية، والعربية-الأفريقية اللتين كان من المقرر أن تستضيفهما المملكة في الربع الأول من هذا العام 2020، وذلك إلى موعد جديد سيتم تحديده لاحقًا. 
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