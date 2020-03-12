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أخبار العالم

بسبب كورونا.. تأجيل القمتين السعودية - الأفريقية والعربية-الأفريقية

الخميس 12/مارس/2020 - 08:33 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
أعلنت وزارة الخارجية السعودية تأجيل عقد القمتين السعودية-الأفريقية ، والعربية-الأفريقية اللتين كان من المقرر أن تستضيفهما المملكة في الربع الأول من العام الجاري وذلك إلى موعد جديد سيتم تحديده لاحقًا. 


وقالت الخارجية السعودية وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية إنه: "حرصًا من حكومة المملكة العربية السعودية على اتخاذ التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد في إطار الجهود الدولية المبذولة في هذا الجانب، وتماشيًا مع الإجراءات التي أوصت بها الجهات الصحية المختصة للحد من التجمعات". 


ويأتي هذا القرار بعد التنسيق مع "رئاسة الجانب الأفريقي" وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي، في وقت تتضافر فيه الجهود جميعًا لتطبيق تدابير صحية متقدمة تحمي مواطنينا والمقيمين في السعودية من المخاطر.


وأكدت هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية أنه من خشي أن يتضرر أو يضر غيره فيرخص له في عدم شهود الجمعة والجماعة لقوله صلى الله عليه وسلم: ( لا ضرر ولا ضرار) رواه ابن ماجه. وفي كل ما ذكر إذا لم يشهد الجمعة فإنه يصليها ظهرًا أربع ركعات.


ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس" قالت الهيئة في بيان لها منذ قليل: ‏من قررت عليه جهة الاختصاص إجراءات العزل فإن الواجب عليه الالتزام بذلك، وترك شهود صلاة الجماعة والجمعة ويصلي الصلوات في بيته أو موطن عزله، لما رواه الشريد بن سويد الثقفي رضي الله عنه قال:(كان في وفد ثقيف رجل مجذوم فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم إنا قد بايعناك فارجع) أخرجه مسلم.
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