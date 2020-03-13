الأكاديمية المهنية للمعلمين تتيح إمكانية دفع رسوم اختبار الترقي عبر فوري

قامت الأكاديمية المهنية للمعلمين بالتعاقد مع شركة فوري للخدمات ، حتى يمكن الدفع عن طريق منافذ شركة فوري المختلفة المفعل بها الخدمة، وكذا مكاتب البريد والبنوك والمعاملات المصرفية عبر الإنترنت وعبر تطبيقات الهواتف المحمولة.





يأتي ذلك حرصًا من الأكاديمية المهنية للمعلمين على مصلحة السادة أعضاء هيئة التعليم ، وضمن الإجراءات التى تتخذها الأكاديمية تيسيرًا على المعلمين ورعاية مصالحهم.



