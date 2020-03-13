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تعليم

الأكاديمية المهنية للمعلمين تتيح إمكانية دفع رسوم اختبار الترقي عبر فوري

الجمعة 13/مارس/2020 - 03:02 ص
الاكاديمية المهنية
الاكاديمية المهنية للمعلمين
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ياسـمين بدوي
قامت الأكاديمية المهنية للمعلمين بالتعاقد مع شركة فوري للخدمات ، حتى يمكن الدفع عن طريق منافذ شركة فوري المختلفة المفعل بها الخدمة، وكذا مكاتب البريد والبنوك والمعاملات المصرفية عبر الإنترنت وعبر تطبيقات الهواتف المحمولة.

يأتي ذلك حرصًا من الأكاديمية المهنية للمعلمين على مصلحة السادة أعضاء هيئة التعليم ، وضمن الإجراءات التى تتخذها الأكاديمية تيسيرًا على المعلمين ورعاية مصالحهم.

وأوضحت الاكاديمية المهنية للمعلمين أنه بناءا على هذا التعاقد يمكن دفع رسوم اختبار الترقي للاكاديمية المهنية للمعلمين لعام 2019/2020 من خلال منافذ فوري عبر كود 6683 ، وذلك عبر الرقم القومي .
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