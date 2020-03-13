نحن مش مؤهلين .. إليسا تطالب اللبنانيين بالبقاء في المنزل خوفا من كورونا.. شاهد





وغردت اليسا عبر تويتر قائلة "‏عدد الإصابات بلبنان مقارنة بعدد سكانها كتير كبير ونحنا مش مؤهلين متل باقي الدول!".





وتابعت "عملو معروف التزمو بالبقاء بالبيت وما تضهرو لأنو القصة عم تكبر ومنا لعبة أبدا. في صحتكن وصحة الناس كمان!".





وانهالت التعليقات من متابعيها عبر تويتر وجاءت بين "‏‎والله يستر بعد إيّام شو رح يصير! لمّا يتخطّى عدد المصابين عدد الأسرّة بالمسشتفيات وعدد أجهزة التّنفّس المتاحة وإلخ ... يا حرام ع بلدنا! " و" ‏‎‎كمية الذكاء الموجودة بهالتويت كتير قوية" و" ‏‎ربنا يحفظكم ويحفظنا يارب" و "‏‎الله يستر انشاء الله خير".





وسجلت لبنان ، ثالث حالة وفاة و8 إصابات جديدة بفيروس كورونا في البلاد، وقد سجلت لبنان، الثلاثاء الماضي، أول حالة وفاة لـ مصاب قادم من مصر.





ناشدت الفنانة اليسا المواطنين اللبنانيين بإلتزام التعليمات الوقائية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا مع ملازمة المنزل وعدم المغادرة لاحتواء الفيروس.