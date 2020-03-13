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سلطان القاسمي: الموبايل أصبح الشاشة الأولى

الجمعة 13/مارس/2020 - 01:31 ص
الشيخ سلطان بن أحمد
الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي
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البهي عمرو

قال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، إننا نعيش فى عالم يتغير فى وقت سريع، موضحًا أنه عاش فى عصر أ شاشة التلفزيون هو الشاشة الأولى ولكن الآن الموبايل أصبح الشاشة الأولى، معلقًا " فى البداية كان الخطاب الإعلامي يقتصر على الراديو و التلفاز فقط".



وأضاف القاسمي، خلال حواره ببرنامج " مساء دي إم سي" المذاع على قناة دي إم سي تقديم الإعلامي رامى رضوان، أن الأولاد فى الفترة الأخيرة أصبحوا يتابعون كل شئ عن طريق السوشيال ميديا.

 


وأشار  إلى أنهم يعملون على ماهو جديد وعلى الأشياء التي تسعد الجمهور، مؤكدًا الجمهور فى أى مكان متشعب.



ولفت الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، إلى أن التطور مطلوب بعكس الماضي، لاستيعاب قدرات الشباب، وأن السوشيال ميديا لها تأثير على بعض الأشياء.



وأوضح  أن شرطة الشارقة أصبح بها تطورات وخصصت رقم واتس أب للاستفسار عن أى شئ، وأكدت أنهم مهتمون بالتطور التكنولوجي.

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