الإحصاء: 1.8% ارتفاعا في أسعار السجائر والكحوليات الشهر الماضي

المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود شهدت إرتفاعًا سجل ارتفاعا قدره 6.6% بسبب إرتفاع أسعار مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة 1.7% مجموعة الإيجار المحتسب للمسكن بنسبة 1.7%مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة 4.3%،مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة 1.7% ومجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الاخرى بنسبة 20.7%.

لشهر فبراير 2020 مقارنة فبراير 2019 الى ان

وقال الجهاز إن معدل التضخم الأساسي السنوي استقر عند 4.9 بالمائة في فبراير 2020، مقابل 6.8 بالمائة في يناير 2020.



