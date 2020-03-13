الإحصاء: 1.8% ارتفاعا في أسعار السجائر والكحوليات الشهر الماضي

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع أسعار المشروبات الكحولية والدخان بنسبة 1.8% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة 1.8% خلال فبراير 2020 مقارنة بنفس الشهر فى العام السابق.
وأشار الجهاز فى بيان صادر اليوم ، عن معدل التغير السنوي لشهر فبراير 2020 مقارنة فبراير 2019 الى ان المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود شهدت إرتفاعًا سجل ارتفاعا قدره 6.6% بسبب إرتفاع أسعار مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة 1.7% مجموعة الإيجار المحتسب للمسكن بنسبة 1.7%مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة 4.3%،مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة 1.7% ومجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الاخرى بنسبة 20.7%.
وقال الجهاز إن معدل التضخم الأساسي السنوي استقر عند 4.9 بالمائة في فبراير 2020، مقابل 6.8 بالمائة في يناير 2020.
يشار إلى أن معدل التضخم الأساسي السنوي في فبراير سجل 13.9 %.